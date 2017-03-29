Среда, 29 Март, 11:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 61,81
Brent
$ 51,5
9°
Обь
32см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Великий пост – 2017
Новости

Алтайские киберспортсмены будут участвовать в Кубке России

, ИА "Амител"
Двенадцать победителей Открытого кубка "Ростелекома" по киберспорту Алтайского края получили путевку на Кубок России

Фото предоставлены Алтайским отделением ФКС России https://vk.com/altaiesfcup

26 марта в Барнауле прошел финал соревнований Открытого кубка по киберспорту Алтайского края. Организаторами соревнований выступили Алтайское краевое отделение Федерации киберспорта России и провайдер "Ростелеком".

Всего в турнире приняли участие около 300 человек со всей Сибири, 48 из них вышли в финал. По итогам соревнований большинство призовых мест досталось алтайским спортсменам.

Двенадцать победителей стали обладателями не только денежного приза, но и получили путевку на Кубок России по киберспорту. Призовой фонд турнира составил 50 тысяч рублей.

На грандиозный фестиваль в развлекательном центре "Компас" в краевую столицу приехали участники из Горно-Алтайска, Кемерово, Томска, Бийска и Барнаула. Гейм-состязания проходили по четырем дисциплинам, авторизованным ФКС России: HearthStone, FIFA 17 (индивидуальные) и League of Legends, DOTA2 (командные). Фестиваль посетили более двухсот зрителей.

В течение всего дня "Ростелеком" организовал для посетителей фотозону с популярными персонажами фильмов и аниме, а также конкурс косплея. Желающие могли сыграть в настольные и онлайн-игры, а также принять участие в развлекательной программе.

Звание лучшей команды по DOTA2 завоевали Life Break (Барнаул), сильнейшими в Лиге Легенд стали Team Pepe (Барнаул). Победу в состязаниях по HearthStone также одержал барнаулец Дмитрий Онищук, а лучшим игроком в FIFA 17 стал Константин Семенов из Томска. Все они примут участие в Кубке России. Остальные призеры получили подарки от компании "Ростелеком" и спонсоров турнира.

"Ростелеком" поддерживает и проводит турниры по киберспорту по всей России, а также продвигает собственный игровой портал Games.rt.ru. Год назад у оператора появился специальный тарифный план "Игровой" для пользователей услуги "Домашний интернет". Он включает в себя доступ в интернет на максимальной скорости (в зависимости от технологии подключения), а также премиальный аккаунт, единый для игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:23
Что такое Мариино стояние? 3
11:16
Референдум по Исаакиевскому собору назвали в РПЦ правовым нонсенсом 1
11:09
Как прошла церемония вручения премии "Ника" и о чем говорили победители? 0
11:06
Страховщики назвали регионы, где стоимость ОСАГО нужно повысить в 2-6 раз 3
11:00
Алтайские киберспортсмены будут участвовать в Кубке России 0
10:50
Бийск переведен в режим повышенной готовности из-за паводка 0
10:30
Единый интернет-портал создан для сельхозпроизводителей Алтайского края 0
10:21
Автомобиль Audi влетел в столб в Барнауле. Фото 11
10:12
Паводок угрожает 14 строительным площадкам Барнаула 1
10:07
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 13
10:05
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу "заменителей" алкоголя на 90 дней 1
10:00
Выставка-продажа газового оборудования пройдет в Барнауле 0
09:52
"АлтайБаскет" 29 марта начнет борьбу за выход в финал Суперлиги-3 1
09:36
Фура и две легковушки столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 3
09:30
Жительница Барнаула получила в подарок 100 тысяч рублей за ипотеку 0
09:24
Депутаты предложили способ борьбы с диабетом в РФ 6
09:17
Молодой барнаулец украл из павильона 60 роз и подарил их своей девушке 7
09:07
Верховный суд разрешил перевозить детей младше 12 лет без автокресел 11
09:00
Что нужно знать пациенту об имплантации зубов? 0
09:00
Компания "Билайн" усилила сигнал 4G в 60 тысячах квартир барнаульцев 12
08:57
Латвийский депутат отказался пользоваться лифтами назло России 15
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 марта 1
08:30
Выбрать оборудование для общепита специалисты смогут на FoodService Siberia 0
08:19
Лукашенко назвал Путина родным братом 10
08:00
Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
Задайте вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети
07:34
История наводнений в Алтайском крае 1
07:03
Усадьбу в закрытом элитном поселке продают в Барнауле за 35 млн руб. Фото 56
06:32
Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад? 0
06:01
Отключение горячей воды в Барнауле попробуют провести в экспресс-режиме 18
05:07
Дождь и 15 градусов тепла ожидают в Алтайском крае 29 марта 0
04:09
Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Барнаула в Крым 25
03:27
Microsoft выложила новую версию Windows 10‍ раньше релиза 3
02:04
Две мексиканки погибли, пытаясь сделать селфи возле самолета 0
01:05
Студия Disney планирует снимать "Звездные войны" до 2032 года 0
00:03
Ученые выяснили, что общение с людьми нравится кошкам больше, чем еда 1
23:05
Водолазы искали в Бии провалившегося под лед мужчину, но он выбрался сам 0
22:05
Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу "Другая Украина" 0
21:02
Иркутский губернатор прокомментировал ложные новости о своей смерти. Видео 0
20:05
Песков назвал "уткой" информацию о его поездке в Луганск 0
19:50
Лавров: у России нет территориальных притязаний к другим странам 1
19:40
Двух жителей Камня-на-Оби будут судить за убийство незнакомца из бара 0
19:27
Владимир Путин поздравил барнаульского артиста Алексея Самохвалова 1
19:08
Коротко о главном: паводок, день со спикером АКЗС и график отключения воды
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 марта
18:58
СКР назначил проверку после падения наледи на подростка в Барнауле 0
18:50
Наталья Водянова организовала сбор подписей в поддержку Юлии Самойловой 0
18:34
Нового главу избрали в Быстроистокском районе Алтайского края 0
18:22
Прокуратура нашла нарушения в работе школьного автобуса в Барнауле 0
18:12
Про что клип "Тает лед" группы "Грибы" и как посмеялся над ним Иван Ургант? 3
18:06
Мизулина: детей чаще всего изымают у многодетных и неполных семей 0
17:50
Киносети в России просят Минкульт не переносить премьеру "Форсажа-8" 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.