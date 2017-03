Фото предоставлены Алтайским отделением ФКС России https://vk.com/altaiesfcup

26 марта в Барнауле прошел финал соревнований Открытого кубка по киберспорту Алтайского края. Организаторами соревнований выступили Алтайское краевое отделение Федерации киберспорта России и провайдер "Ростелеком".

Всего в турнире приняли участие около 300 человек со всей Сибири, 48 из них вышли в финал. По итогам соревнований большинство призовых мест досталось алтайским спортсменам.

Двенадцать победителей стали обладателями не только денежного приза, но и получили путевку на Кубок России по киберспорту. Призовой фонд турнира составил 50 тысяч рублей.

На грандиозный фестиваль в развлекательном центре "Компас" в краевую столицу приехали участники из Горно-Алтайска, Кемерово, Томска, Бийска и Барнаула. Гейм-состязания проходили по четырем дисциплинам, авторизованным ФКС России: HearthStone, FIFA 17 (индивидуальные) и League of Legends, DOTA2 (командные). Фестиваль посетили более двухсот зрителей.

В течение всего дня "Ростелеком" организовал для посетителей фотозону с популярными персонажами фильмов и аниме, а также конкурс косплея. Желающие могли сыграть в настольные и онлайн-игры, а также принять участие в развлекательной программе.

Звание лучшей команды по DOTA2 завоевали Life Break (Барнаул), сильнейшими в Лиге Легенд стали Team Pepe (Барнаул). Победу в состязаниях по HearthStone также одержал барнаулец Дмитрий Онищук, а лучшим игроком в FIFA 17 стал Константин Семенов из Томска. Все они примут участие в Кубке России. Остальные призеры получили подарки от компании "Ростелеком" и спонсоров турнира.

"Ростелеком" поддерживает и проводит турниры по киберспорту по всей России, а также продвигает собственный игровой портал Games.rt.ru. Год назад у оператора появился специальный тарифный план "Игровой" для пользователей услуги "Домашний интернет". Он включает в себя доступ в интернет на максимальной скорости (в зависимости от технологии подключения), а также премиальный аккаунт, единый для игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.