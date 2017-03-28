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Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что Россия – мирное государство и у нее нет территориальных притязаний к другим странам. Об этом глава МИДа заявил в интервью "Аргументам и Фактам".

Таким образом Лавров ответил на вопрос журналистов о том, почему Россия не может ввести войска на Украину и "принудить ее к миру".

Также министр подчеркнул, что российское руководство заинтересовано в том, чтобы Россию "окружали благополучные, процветающие страны". В планах Москвы выстраивать партнерские и добрососедские отношения.

Тем не менее Лавров заявил, что Россия не оставит в беде и жителей Донбасса. Украинский кризис, по мнению Лаврова, можно решить только дипломатическим путем.