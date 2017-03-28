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Новый глава избран в Быстроистокском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Должность руководителя муниципального образования занял Дмитрий Попов 1979 года рождения. Сессия районного собрания депутатов, где состоялось избрание главы, прошла во вторник, 28 марта. Срок полномочий Дмитрия Попова в новом качестве составляет пять лет.

До последнего времени Дмитрий Алексеевич Попов занимал пост начальника управления по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству администрации Быстроистокского района. Он родился 28 января 1979 года. Высшее образование получил в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова по специальности автомобили и автомобильное хозяйство.