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Температуру до +15 градусов и дождь прогнозируют в Алтайском каре на среду, 29 марта.

Как отмечает региональный Гидрометцентр, осадки возможны в конце дня в северо-западных районах края.

Местами будет наблюдаться гололед. Дневные температуры воздуха составят +10...+15 градусов, в северных районах +4...+9 градусов.

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Ветер в крае будет южным, 5-10 метров в секунду, в западных и южных районах прогнозируются порывы до 13-18 метров в секунду.

На территории краевой столицы 29 марта осадков не ожидается, на дорогах гололед. Днем в Барнауле +10...+12 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.