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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не собирается ехать в Луганск, как пишут некоторые СМИ, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля также пошутил при журналистах, сказав, что ему звонят "как раз из Луганска". Но при этом он опроверг информацию о визите. "Это очередная утка. Не обращайте внимание", — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Служба безопасности Украины, которая проверяет информацию о его планах, просто делает свою работу.

"Украинские налогоплательщики мало зарабатывают, платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами. Вот пусть СБУ и занимается", — пошутил представитель Кремля.