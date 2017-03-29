Считаете кошек равнодушными эгоистами? Знайте, что это неправда. Известный миф развеяли американские ученые, которые пришли к выводу, что эти домашние питомцы испытывают удовольствие от взаимодействия со своими хозяевами.

Как пишет "Федеральное агентство новостей", исследователи изучили повадки нескольких десятков кошек и котов, живущих в приютах, анализируя, как они реагируют на общение с человеком, игры, еду и различные запахи. Выяснилось, что коммуникация с человеком нравится усатым даже больше, чем прием пищи.

"Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже в случае, если у них был прямой выбор между социальным взаимодействием с человеком и другими стимулами из остальных трех категорий", — заявляют ученые.