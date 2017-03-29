Фото: avito.ru

Коттедж площадью 234 квадратных метра продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 35 миллионов рублей.

"Продам двухуровневый коттедж в закрытом, охраняемом элитном поселке. Живописный район, тихое место. Круглосуточная охрана, шлагбаум", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

Стены дома сделаны из кирпича. На первом этаже находится большая кухня-студия, холл, гардеробная, терраса, котельная. На втором этаже расположены три просторные комнаты, два санузла.

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Вся мебель в доме встроенная. На участке в 14 соток имеется баня, гараж, выполнен ландшафтный дизайн территории.