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Усадьбу в закрытом элитном поселке продают в Барнауле за 35 млн руб. Фото

, ИА "Амител"
Жилье площадью 234 квадратных метра находится на Змеиногорском тракте

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 234 квадратных метра продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 35 миллионов рублей.

"Продам двухуровневый коттедж в закрытом, охраняемом элитном поселке. Живописный район, тихое место. Круглосуточная охрана, шлагбаум", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

Стены дома сделаны из кирпича. На первом этаже находится большая кухня-студия, холл, гардеробная, терраса, котельная. На втором этаже расположены три просторные комнаты, два санузла.

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Вся мебель в доме встроенная. На участке в 14 соток имеется баня, гараж, выполнен ландшафтный дизайн территории.


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Комментарии

29.03.2017 07:45
311

Такой неадекватный ценник из-за попытки внедрить систему типа "Умный дом"? Никакой "умный дом" не поможет, когда с фундаментом проблемы!

0  0
29.03.2017 08:15
гость

Понравилось, с большим удовольствием жила бы в таком доме

0  0
29.03.2017 08:18
- гость -

Неужели, то кто в состоянии купить такие дома ищут объявления на не профильных сайтах?

0  0
29.03.2017 08:19
- гость -

311 29 марта 2017 г. 07:45 Что с фундаментом? Какие проблемы? Подробнее!

0  0
29.03.2017 08:21
- гость -

тому кто фотал вертикально надо пальцы вывихнуть вырвиглаз какой то. не дали насладиться 35 лямами...

0  0
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