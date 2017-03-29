Фото: avito.ru
Коттедж площадью 234 квадратных метра продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 35 миллионов рублей.
"Продам двухуровневый коттедж в закрытом, охраняемом элитном поселке. Живописный район, тихое место. Круглосуточная охрана, шлагбаум", – говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Стены дома сделаны из кирпича. На первом этаже находится большая кухня-студия, холл, гардеробная, терраса, котельная. На втором этаже расположены три просторные комнаты, два санузла.
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Вся мебель в доме встроенная. На участке в 14 соток имеется баня, гараж, выполнен ландшафтный дизайн территории.
Комментарии
Такой неадекватный ценник из-за попытки внедрить систему типа "Умный дом"? Никакой "умный дом" не поможет, когда с фундаментом проблемы!
Понравилось, с большим удовольствием жила бы в таком доме
Неужели, то кто в состоянии купить такие дома ищут объявления на не профильных сайтах?
311 29 марта 2017 г. 07:45 Что с фундаментом? Какие проблемы? Подробнее!
тому кто фотал вертикально надо пальцы вывихнуть вырвиглаз какой то. не дали насладиться 35 лямами...