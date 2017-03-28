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Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу "Другая Украина"

, ИА "Амител"
По словам самого Саакашвили, новая программа получилась "очень острой"

Фото: business.ua

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили теперь ведет ток-шоу под названием  "Другая Украина" на телеканале Zik. Об этом пишет "Лайф".

Как рассказал сам Саакашвили, первый выпуск получился очень острым. Программа будет выходить каждую неделю, где ведущий будет показывать "такую Украину, какой её не показывает больше ни один канал".

Любопытно, что на фото, которое выложил Саакашвили в Facebook, он стоит около собачьей будки. Среди гостей программы — депутат Верховной рады Владимир Парасюк, который неоднократно был героем скандалов на Украине.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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