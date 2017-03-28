Фото: business.ua

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили теперь ведет ток-шоу под названием "Другая Украина" на телеканале Zik. Об этом пишет "Лайф".

Как рассказал сам Саакашвили, первый выпуск получился очень острым. Программа будет выходить каждую неделю, где ведущий будет показывать "такую Украину, какой её не показывает больше ни один канал".

Любопытно, что на фото, которое выложил Саакашвили в Facebook, он стоит около собачьей будки. Среди гостей программы — депутат Верховной рады Владимир Парасюк, который неоднократно был героем скандалов на Украине.