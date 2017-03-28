Фото: с веб-камеры телеканала "Катунь 24"

Бийские водолазы начали поиски провалившегося в Бию мужчины, который сам сообщил по телефону, что тонет, сообщает телеканал "Катунь 24".

Инцидент произошел в понедельник, 27 марта. Водолазы после тревожного звонка обследовали дно Бии, но никого не нашли.

Чуть позже к спасателям подошел мужчина и сообщил, что это он звонил спасателям. По его словам, он действительно провалился под лёд, звал на помощь, но сумел выбраться сам.

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После своего спасения 37-летний бийчанин пошел домой отогреться. Он и не думал, что спасатели в это время продолжали его искать.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , спасатели в Алтайском крае предупреждают, что сейчас выход на лед опасен для жизни. С каждым днем он становится более хрупким и тонким. В понедельник, 27 марта, в регионе были закрыты все ледовые переправы. Зимой на Алтае действовало семь переправ.