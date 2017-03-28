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Следователи назначили доследственную проверку после того, как на 15-летнего мальчика в Барнауле упала наледь, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

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В ведомстве уточняют, что эта информация первоначально появилась в местных СМИ. ЧП произошло еще 20 марта около дома на улице Димитрова, 81. Подросток получил перелом шейного позвонка.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации здания.