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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Камня-на-Оби в возрасте 29 и 22 лет, обвиняемых убийстве и краже. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Инцидент произошел еще летом прошлого года в городе Камень-на-Оби. Посетитель бара подошел к одному из обвиняемых и положил ему руку на плечо. Пьяные обвиняемые, думая, что незнакомец специально хочет причинить своими действиями им боль, стали избивать мнимого обидчика. Они били его руками и ногами.

48-летний мужчина происшествия от полученных травм скончался на месте. Также один из обвиняемых обвиняется в краже коровы с пастбища.