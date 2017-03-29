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Летнее отключение горячей воды по контурам ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Барнауле может пройти в экспресс-режиме – энергетики сделают все для того, чтобы сократить срок ремонтной кампании.

Напомним, что в настоящее время утвержден план-график отключений горячего водоснабжения потребителей в летний период и ремонтных работ.

В барнаульском филиале "Сибирской генерирующей компании" подчеркивают, что ограничение подачи теплой воды необходимо для проведения гидравлических испытаний и ремонтных работ.

Сначала горячее водоснабжение будет отключено у потребителей по контуру ТЭЦ-3. В срок с 15 по 24 мая будет проведена опрессовка, а затем до 7 июня будет вестись ремонт на выявленных повреждениях.

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С 19 июня горячую воду начнут отключать по контуру ТЭЦ-2. Гидравлические испытания продлятся до 28 июня, а затем также начнется ремонтная кампания, которая должна завершиться 12 июля.

"Также в периоды отключений будет проводиться ремонт теплофикационного оборудования на самих ТЭЦ", – уточняют в СГК.

Директор Барнаульской тепломагистральной компании и Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс, говоря о предстоящих работах, отметил, что бригады специалистов и подрядных организаций переходят на круглосуточный режим работы.

"Делается это для того, чтобы по возможности сократить сроки отключения горячей воды. В прошлом году в некоторых районах города нам это удалось. В этом году мы также постараемся провести работы быстро и качественно, чтобы, где это будет возможно, вернуть горячую воду ранее установленных сроков", – подчеркнул энергетик.

При этом он уточнил, что в ряде случаев подача горячей воды затягивается из-за действий управляющих организаций, которые не синхронизируют свои работы с энергетиками.

"В итоге жители вынуждены ждать больше положенного. Поэтому если в указанный срок горячее водоснабжение не возобновилось, нужно обязательно обращаться в управляющие организации", – объясняет Александр Гросс.



