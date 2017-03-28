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Иркутский губернатор Сергей Левченко прокомментировал НТВ появление ложных сообщений о его смерти, заявив, что у него есть понимание того, кто мог запустить в информационное пространство такие слухи.

"Мы даже понимаем, кто это мог сделать. Но, я думаю, что они проиграли…Я только удостоверился в том, что правильно делаю и не даю некоторым бандитствующим элементам завоевывать в Иркутской области позиции", — рассказал на телевидении глава Приангарья.

Случившееся Сергей Левченко назвал провокацией, подчеркнув, что несмотря на весьма далекий срок до новых губернаторских выборов, в возглавляемом им регионе "сходится очень много интересов".

Напомним, что ряд СМИ вечером 27 марта сообщили о кончине главы Сергея Левченко. При этом ссылка делалась на некие источники в правительстве региона.