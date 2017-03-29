Пользователи уже сегодня могут скачать обновленную версию Windows 10. Компания Microsoft разместила на своих серверах Creators Update.ранее официального релиза, пишет Лента.ру.

Сборку "десятки" с серверов можно скачать под номером 15063. Для установки программы достаточно скачать ISO-файл необходимой версии системы, смонтировать образ диска через проводник Windows 10 и запустить setup.exe. Эти же файлы можно использовать для "чистой" установки ОС.

Напомню, специалисты ожидают, в версии Windows 10 Creators Update основной упор будет сделан на возможность создания и просмотра 3D-контента. А в приложении Sticky Notes появятся новые языки и горячие клавиши, в Windows Ink — быстрый доступ к функциям для рукописного ввода, а в Paint и PowerPoint — поддержка 3D-режима.

Как сообщают "Вести", предполагается, что Microsoft объявит о выпуске Creators Update 11 апреля.