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Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал главу РФ Владимира Путина родным братом и пообещал разговаривать с Москвой "без миротворцев и посредников", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.

Глава Белоруссии признался, что "ненавидит посредников", которые ходят вокруг страны все время его президентства. "То миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то", — уточнил Лукашенко на встрече с послом Армении Арменом Хачатаряном.

Также он отметил, что нет смысла пользоваться чьими-либо услугами в отношениях России и Белоруссии, поскольку "мы родные братья, нам делить нечего".

Кроме этого, Лукашенко заявил о "блестящих отношениях" с Путиным, призвав не беспокоиться на этот счет.

"Я ему как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — подчеркнул глава Белоруссии.

Агентство напоминает, что ранее российский лидер заявил, что уверен в урегулировании споров между Москвой и Минском, подчеркнув, что выход будет найден даже из очень трудных ситуаций.

Напомним, что с начала минувшего года двум странам не удается разрешить "энергетический" конфликт. Минск обвиняет российскую сторону в завышении цен на газ, а Москва указывает на растущий долг Белоруссии по поставкам углеводородов.