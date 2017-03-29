Фото: freesmi.by
Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал главу РФ Владимира Путина родным братом и пообещал разговаривать с Москвой "без миротворцев и посредников", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.
Глава Белоруссии признался, что "ненавидит посредников", которые ходят вокруг страны все время его президентства. "То миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то", — уточнил Лукашенко на встрече с послом Армении Арменом Хачатаряном.
Также он отметил, что нет смысла пользоваться чьими-либо услугами в отношениях России и Белоруссии, поскольку "мы родные братья, нам делить нечего".
Кроме этого, Лукашенко заявил о "блестящих отношениях" с Путиным, призвав не беспокоиться на этот счет.
"Я ему как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — подчеркнул глава Белоруссии.
Агентство напоминает, что ранее российский лидер заявил, что уверен в урегулировании споров между Москвой и Минском, подчеркнув, что выход будет найден даже из очень трудных ситуаций.
Напомним, что с начала минувшего года двум странам не удается разрешить "энергетический" конфликт. Минск обвиняет российскую сторону в завышении цен на газ, а Москва указывает на растущий долг Белоруссии по поставкам углеводородов.
Комментарии
Ему же будет лучше если он определится. А если будет как Янукович, на двух стульях, и нашим и вашим, то и конец будет как у Януковича
Неспроста батька в братаны напрашивается.
По-моему, батька- это как раз тот случай, когда чем меньше братушек, тем деньги целее. И взаимоотношения спокойнее.
Вот так он всегда когда чего то опять надо. Непоследовательный.
Полагаю, что родным братом Лукашенко назвал не Путина, а народы Белоруссии и России.
"Ласковый теленок двух маток сосет (а бодливому и одна не дается)".
"Мы родные братья" это образное выражение. Недалёкие понимают это в отношении Лукашенко-Путин, правильно понимать народы Беларуси-народы России.
гость - 29 марта 2017 г. 09:28 "Мы родные братья" это образное выражение. правильно понимать народы Беларуси-народы России.
Ну да, как народы Украины-народы России. После госпереворота 2014 года мы как никогда близки
- гость - 29 марта 2017 г. 09:35 А это уж вина правителей и их политики.
- гость - 29 марта 2017 г. 09:44 А это уж вина правителей и их политики.
Думаю не только. Не правители кидали коктейли Молотова в беркутовцев