Фото: risksource.com

Заторы в шесть баллов образовались на улицах Барнаула утром в среду, 29 марта. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная обстановка наблюдается на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова, улицы Малахова и Северной Власихинской, а также на участке Павловского тракта после кольцевого пересечения. Скорость движения на данных участках не превышает 5-10 километров в час.

Также заторы образовались на улице Советской Армии, отрезках улиц Матросова, Северо-Западной, Малахова, Покровской, а также проспектов Строителей и Ленина. Кроме этого, пробки возникли на нескольких перекрестках: улицы Попова с Павловским трактом и улицей Юрина, на пересечении улицы Малахова с Петра Сухова.