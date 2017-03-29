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Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил не использовать лифты для того, чтобы "не поддерживать экономику РФ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Латвия.
Политик подчеркнул, что не использует лифты из принципа "нигде и никогда". Парадниекс отмечает, что, используя лифты, латвийцы кормят экономику России, поскольку страна частично закупает энергию у РФ.
Агентство отмечает, что при этом депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло российской стороне, например от газа.
По данным агентства, латвийский депутат не впервые привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Так, ранее депутата возмутило кафе в центре Риги под названием "Ленинград". Парадниекс назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране". Также он входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице, напоминает агентство.
Комментарии
детский сад. "назло бабушке"
Транспортом тоже не пользуйся, пешком ходи, а то Российская экономика крепнет, того и гляди, вашу чухонь поглотит
Ну так и жил бы при свечах, готовил на костре... Клоун!
зато теперь его знают ещё несколько сотен тысяч человек
Выколю себе глаз! Пусть у моей тещи зять кривой будет
29.03.2017 09:25 - гость -
Ты через полчаса сможешь назвать его имя? Про написать я даже не спрашиваю.
смешной прибалт)
Отморожу себе уши, назло бабушке
Также он входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице
Вот это еще интересней. Я думаю мир наступает на те же грабли. Только закончится все намного хуже
- гость - 29 марта 2017 г. 09:25
зато теперь его знают ещё несколько сотен тысяч человек
Ну да, знают! Как клоуна! Вот она - слава!
У них вроде бы сейчас шпроты продают по себестоимости, чтобы не пропали
- гость - 29 марта 2017 г. 09:42 У них вроде бы сейчас шпроты продают по себестоимости, чтобы не пропали
Такие депутаты сильно поднимают экономику Латвии. Хотя им пофиг, все это в основном ложится на плечи немцев и французов
Также он входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столиц
То есть его деды недобитые предатели-фашистские прихвостни?