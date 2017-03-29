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Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил не использовать лифты для того, чтобы "не поддерживать экономику РФ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Латвия.

Политик подчеркнул, что не использует лифты из принципа "нигде и никогда". Парадниекс отмечает, что, используя лифты, латвийцы кормят экономику России, поскольку страна частично закупает энергию у РФ.

Агентство отмечает, что при этом депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло российской стороне, например от газа.

По данным агентства, латвийский депутат не впервые привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Так, ранее депутата возмутило кафе в центре Риги под названием "Ленинград". Парадниекс назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране". Также он входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице, напоминает агентство.