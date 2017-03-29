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Новости

Латвийский депутат отказался пользоваться лифтами назло России

, ИА "Амител"
По его словам, пользование лифтом приводит к тому, что страна "кормит российскую экономику"

Фото: 1-smol.ru

Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил не использовать лифты для того, чтобы "не поддерживать экономику РФ". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik Латвия.

Политик подчеркнул, что не использует лифты из принципа "нигде и никогда". Парадниекс отмечает, что, используя лифты, латвийцы кормят экономику России, поскольку страна частично закупает энергию у РФ.

Агентство отмечает, что при этом депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло российской стороне, например от газа.

По данным агентства, латвийский депутат не впервые привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Так, ранее депутата возмутило кафе в центре Риги под названием "Ленинград". Парадниекс назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране". Также он входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице, напоминает агентство.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2017 09:09
- гость -

детский сад. "назло бабушке"

0  0
29.03.2017 09:09
writerworld

Транспортом тоже не пользуйся, пешком ходи, а то Российская экономика крепнет, того и гляди, вашу чухонь поглотит

0  0
29.03.2017 09:24
- гость -

Ну так и жил бы при свечах, готовил на костре... Клоун!

0  0
29.03.2017 09:25
- гость -

зато теперь его знают ещё несколько сотен тысяч человек

0  0
29.03.2017 09:26
- гость -

Выколю себе глаз! Пусть у моей тещи зять кривой будет

0  0
29.03.2017 09:28
- гость -

29.03.2017 09:25 - гость -

Ты через полчаса сможешь назвать его имя? Про написать я даже не спрашиваю.

0  0
29.03.2017 09:34
- гость -

смешной прибалт)

0  0
29.03.2017 09:40
- гость -

Отморожу себе уши, назло бабушке

0  0
29.03.2017 09:40
- гость -

Также он входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице

Вот это еще интересней. Я думаю мир наступает на те же грабли. Только закончится все намного хуже

0  0
29.03.2017 09:41
- гость -

- гость - 29 марта 2017 г. 09:25

зато теперь его знают ещё несколько сотен тысяч человек

Ну да, знают! Как клоуна! Вот она - слава!

0  0
29.03.2017 09:42
- гость -

У них вроде бы сейчас шпроты продают по себестоимости, чтобы не пропали

0  0
29.03.2017 09:44
- гость -

- гость - 29 марта 2017 г. 09:42 У них вроде бы сейчас шпроты продают по себестоимости, чтобы не пропали

Такие депутаты сильно поднимают экономику Латвии. Хотя им пофиг, все это в основном ложится на плечи немцев и французов

0  0
29.03.2017 09:52
- гость -

Также он входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столиц

То есть его деды недобитые предатели-фашистские прихвостни?

0  0
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