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Верховный суд РФ разрешил родителям перевозить детей младше 12 лет без автокресел, если будут использованы другие удерживающие средства вместе с ремнями безопасности. Об этом сообщает RT со ссылкой на РАПСИ.

Уточняется, что данное решение вынесли по жалобе екатеринбургского водителя. В 2010 году его оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что он перевозил ребенка с помощью универсального удерживающего устройства с пристегнутым ремнем безопасности, а не в автомобильном кресле. После этого мужчина решил обжаловать решение.

Отмечается, что сделать это в региональном управлении Госавтоинспекции, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга и Свердловском областном суде автомобилисту не удалось.

Из-за отсутствия состава правонарушения ВС прекратил административное дело в отношении екатеринбуржца. Также судья постановил, что перевозить детей до 12 лет можно с помощью аналогичных средств, позволяющих пристегнуть ребенка ремнями безопасности.