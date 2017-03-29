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Депутаты собираются внести в скором времени в Госдуму законопроект, обязывающий производителей пищевых продуктов указывать количество добавленного сахара на упаковке. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на депутата фракции ЛДПР Ивана Сухарева.

Парламентарий полагает, что введение такой меры поможет защитить здоровье потребителей и позитивно скажется на уровне информированности россиян.

Депутат полагает, что немногие знают о том, что около половины сахара находится в еде, которая не является сладкой, например в соусах, хлебе и макаронах. Данную информацию не афишируют, а это наносит существенный вред здоровью граждан, отмечает Сухарев. "Полагаю, покупатель должен знать, что вместе с такой едой ему, по сути, предлагают диабет", — приводит его слова издание.

Уточняется, что в минувшем году Роспотребнадзор предложил информировать потребителей о пользе продуктов питания через систему цветовой индикации продуктов питания. Представители ведомства посчитали, что полезные продукты нужно маркировать зеленым цветом, промежуточные – желтым, а вредные – красным.