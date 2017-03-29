Фото: otvet.mail.ru

Барнаулец 1998 года рождения подозревается в грабеже — злоумышленник открыто похитил из павильона 60 роз, после чего подарил цветы своей девушке.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью 19-летний молодой человек зашел в круглосуточный торговый павильон, схватил первые попавшиеся розы из двух ваз и бросился бежать.

Продавец не смогла догнать злоумышленника, который украл 60 роз стоимостью более четырех тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан. Выяснилось, что цветы он подарил своей девушке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже.



