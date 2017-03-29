Среда, 29 Март, 09:55

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 61,81
Brent
$ 51,5
6°
Обь
32см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Великий пост – 2017
Новости

Молодой барнаулец украл из павильона 60 роз и подарил их своей девушке

, ИА "Амител"
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о грабеже

Фото: otvet.mail.ru

Барнаулец 1998 года рождения подозревается в грабеже — злоумышленник открыто похитил из павильона 60 роз, после чего подарил цветы своей девушке.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне ночью 19-летний молодой человек зашел в круглосуточный торговый павильон, схватил первые попавшиеся розы из двух ваз и бросился бежать.

Продавец не смогла догнать злоумышленника, который украл 60 роз стоимостью более четырех тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан. Выяснилось, что цветы он подарил своей девушке.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

29.03.2017 09:29
- гость -

Как романтично...

0  0
29.03.2017 09:35
- гость -

романтегг)

0  0
29.03.2017 09:39
- гость -

60- четное число...

0  0
29.03.2017 09:39
- гость -

Четное число подарил!!!! К беде!!!)))))

0  0
29.03.2017 09:41
- гость -

29.03.2017 09:29 - гость - Как романтично...

В тебе было столько желанья,

И месяц над нами светил,

Когда, по маляве пpидя на свиданье,

Я pозы тебе подаpил.

Какой ты казалась сеpьёзной,

Качала в ответ головой,

Когда я сказал, что отнял эти pозы

В киоске на Пеpвой Ямской.

0  0
29.03.2017 09:44
- гость -

Жиган лимон )

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
09:52
"АлтайБаскет" 29 марта начнет борьбу за выход в финал Суперлиги-3 0
09:36
Фура и две легковушки столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 1
09:30
Жительница Барнаула получила в подарок 100 тысяч рублей за ипотеку 0
09:24
Депутаты предложили способ борьбы с диабетом в РФ 1
09:17
Молодой барнаулец украл из павильона 60 роз и подарил их своей девушке 6
09:07
Верховный суд разрешил перевозить детей младше 12 лет без автокресел 3
09:00
Что нужно знать пациенту об имплантации зубов? 0
09:00
Компания "Билайн" усилила сигнал 4G в 60 тысячах квартир барнаульцев 0
08:57
Латвийский депутат отказался пользоваться лифтами назло России 13
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 марта 0
08:30
Выбрать оборудование для общепита специалисты смогут на FoodService Siberia 0
08:19
Лукашенко назвал Путина родным братом 10
08:00
Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
Задайте вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети
07:34
История наводнений в Алтайском крае 1
07:03
Усадьбу в закрытом элитном поселке продают в Барнауле за 35 млн руб. Фото 33
06:32
Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад? 0
06:01
Отключение горячей воды в Барнауле попробуют провести в экспресс-режиме 6
05:07
Дождь и 15 градусов тепла ожидают в Алтайском крае 29 марта 0
04:09
Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Барнаула в Крым 10
03:27
Microsoft выложила новую версию Windows 10‍ раньше релиза 2
02:04
Две мексиканки погибли, пытаясь сделать селфи возле самолета 0
01:05
Студия Disney планирует снимать "Звездные войны" до 2032 года 0
00:03
Ученые выяснили, что общение с людьми нравится кошкам больше, чем еда 1
23:05
Водолазы искали в Бии провалившегося под лед мужчину, но он выбрался сам 0
22:05
Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу "Другая Украина" 0
21:02
Иркутский губернатор прокомментировал ложные новости о своей смерти. Видео 0
20:05
Песков назвал "уткой" информацию о его поездке в Луганск 0
19:50
Лавров: у России нет территориальных притязаний к другим странам 1
19:40
Двух жителей Камня-на-Оби будут судить за убийство незнакомца из бара 0
19:27
Владимир Путин поздравил барнаульского артиста Алексея Самохвалова 0
19:08
Коротко о главном: паводок, день со спикером АКЗС и график отключения воды
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 марта
18:58
СКР назначил проверку после падения наледи на подростка в Барнауле 0
18:50
Наталья Водянова организовала сбор подписей в поддержку Юлии Самойловой 0
18:34
Нового главу избрали в Быстроистокском районе Алтайского края 0
18:22
Прокуратура нашла нарушения в работе школьного автобуса в Барнауле 0
18:12
Про что клип "Тает лед" группы "Грибы" и как посмеялся над ним Иван Ургант? 3
18:06
Мизулина: детей чаще всего изымают у многодетных и неполных семей 0
17:50
Киносети в России просят Минкульт не переносить премьеру "Форсажа-8" 5
17:36
Певец Клем Кертис умер после полугодовой борьбы с раком 0
17:23
Жителей Алтайского края 29 марта ждет потепление до +15 градусов 0
17:14
Бывший вице-президент США заявил об "акте войны" со стороны России 2
17:03
Начальника антикоррупционного отдела полиции Новоалтайска оставили в СИЗО 2
16:50
Главу ремонтно-строительного управления МВД убили в Москве 5
16:34
Омичка не пропустила машину "скорой", заявив, что не умеет "сдавать назад" 6
16:23
Эйфелеву башню в Париже оградят пуленепробиваемым забором за 20 млн евро 0
16:15
Около 100 тысяч жителей Алтайского края до сих пор живут без интернета 11
16:06
Стоит ли вести на мультфильм "Босс-молокосос" детей и о чем эта картина? 1
15:51
"Лукойл" намерен продать около трети своих АЗС в России – СМИ 0
15:36
МЧС: лед на водоемах Алтая с каждым днем становится более рыхлым и хрупким 0
15:23
Трамвай и легковушка столкнулись на перекрестке в Барнауле. Фото 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.