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Команда "АлтайБаскет" в среду, 29 марта, начнет полуфинальные игры плей-офф против черкесского "Эльбруса". Игра состоится в 19.00 в СК "Победа" в Барнауле.

В предыдущем раунде наша команда в четырех матчах сумела разобраться с "Нефтихимиком" из Тобольска. Причем в обеих домашних играх барнаульцы были лучше. Отметим, что матчи "АлтайБаскета" и черкесского "Эльбруса" в рамках полуфинальной серии плей-офф Суперлиги-3 пройдут 29 и 30 марта. 2 апреля соперники уже обменяются площадками. Если понадобится, то 3 апреля команды вновь сыграют в Черкесске и 6 апреля – опять в Барнауле.

Напомним, серии плей-офф Суперлиги-3 длятся до трех побед одной из команд. Во втором полуфинале встретятся "Уралмаш" из Екатеринбурга и "Динамо-МГТУ" из Майкопа. Алтайская команда намерена выйти в финал плей-офф и побороться за повышение в классе.