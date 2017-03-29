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Роспотребнадзор продлил на 90 дней запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, кроме этого, расширил перечень ограничений. По словам официального представителя ведомства, под запрет попали также пищевые добавки, передает ТАСС.

Продлить запрет на реализацию спиртосодержащих жидкостей Роспотребнадзору вновь поручило правительство, отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в новом поручении есть ряд нововведений. Так, под запрет вместе с непищевой спиртосодержащей продукцией, такой как косметические спиртовые лосьоны, попали так называемые пищевые добавки.

Перечень расширили из-за того, что в ряде регионов "ту самую опасную продукцию, которая якобы была косметической, но использовалась для достижения опьянения и была под запретом, попытались заменить пищевыми добавками с такими названиями, как "Коньячная", "Хлебная" и т.д".

Продажа этих добавок населению также представляла угрозу. "Это не алкогольная продукция легальная, которая так и называется, с которой платится акциз, которая имеет минимальную розничную цену. А это то, что называется в реализации пищевой добавкой, хотя, очевидно, является спиртосодержащей пищевой продукцией", – заявил собеседник агентства.

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Напомним, что продажу непищевой спиртосодержащей продукции запретили в конце декабря минувшего года, после того как в Иркутске произошло массовое отравление средством для ванны "Боярышник". Через месяц ограничение продлили на 60 дней.

В данный момент запрещены непищевые жидкости с содержанием спирта более 28%, за исключением стеклоомывающих жидкостей, а также иных жидкостей (бытовых, косметических), которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, которая не позволяет употреблять содержимое в качестве замены алкоголю.