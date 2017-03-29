Среда, 29 Март, 11:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 61,81
Brent
$ 51,5
9°
Обь
32см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Великий пост – 2017
Новости

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу "заменителей" алкоголя на 90 дней

, ИА "Амител"
Под запрет попали непищевые спиртосодержащие типы продукции, а также пищевые добавки

Фото: 1tv.ru

Роспотребнадзор продлил на 90 дней запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, кроме этого, расширил перечень ограничений. По словам официального представителя ведомства, под запрет попали также пищевые добавки, передает ТАСС.

Продлить запрет на реализацию спиртосодержащих жидкостей Роспотребнадзору вновь поручило правительство, отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что в новом поручении есть ряд нововведений. Так, под запрет вместе с непищевой спиртосодержащей продукцией, такой как косметические спиртовые лосьоны, попали так называемые пищевые добавки.

Перечень расширили из-за того, что в ряде регионов "ту самую опасную продукцию, которая якобы была косметической, но использовалась для достижения опьянения и была под запретом, попытались заменить пищевыми добавками с такими названиями, как "Коньячная", "Хлебная" и т.д".

Продажа этих добавок населению также представляла угрозу. "Это не алкогольная продукция легальная, которая так и называется, с которой платится акциз, которая имеет минимальную розничную цену. А это то, что называется в реализации пищевой добавкой, хотя, очевидно, является спиртосодержащей пищевой продукцией", – заявил собеседник агентства.

Читайте также: Количество умерших от "Боярышника" в Иркутске достигло 76 человек

Напомним, что продажу непищевой спиртосодержащей продукции запретили в конце декабря минувшего года, после того как в Иркутске произошло массовое отравление средством для ванны "Боярышник". Через месяц ограничение продлили на 60 дней.

В данный момент запрещены непищевые жидкости с содержанием спирта более 28%, за исключением стеклоомывающих жидкостей, а также иных жидкостей (бытовых, косметических), которые имеют аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором, либо консистенцию, которая не позволяет употреблять содержимое в качестве замены алкоголю.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

29.03.2017 10:19
- гость -

нееее 90 дней завязки я не выдержу

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:23
Что такое Мариино стояние? 3
11:16
Референдум по Исаакиевскому собору назвали в РПЦ правовым нонсенсом 1
11:09
Как прошла церемония вручения премии "Ника" и о чем говорили победители? 0
11:06
Страховщики назвали регионы, где стоимость ОСАГО нужно повысить в 2-6 раз 3
11:00
Алтайские киберспортсмены будут участвовать в Кубке России 0
10:50
Бийск переведен в режим повышенной готовности из-за паводка 0
10:30
Единый интернет-портал создан для сельхозпроизводителей Алтайского края 0
10:21
Автомобиль Audi влетел в столб в Барнауле. Фото 11
10:12
Паводок угрожает 14 строительным площадкам Барнаула 1
10:07
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 13
10:05
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу "заменителей" алкоголя на 90 дней 1
10:00
Выставка-продажа газового оборудования пройдет в Барнауле 0
09:52
"АлтайБаскет" 29 марта начнет борьбу за выход в финал Суперлиги-3 1
09:36
Фура и две легковушки столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 3
09:30
Жительница Барнаула получила в подарок 100 тысяч рублей за ипотеку 0
09:24
Депутаты предложили способ борьбы с диабетом в РФ 6
09:17
Молодой барнаулец украл из павильона 60 роз и подарил их своей девушке 7
09:07
Верховный суд разрешил перевозить детей младше 12 лет без автокресел 11
09:00
Что нужно знать пациенту об имплантации зубов? 0
09:00
Компания "Билайн" усилила сигнал 4G в 60 тысячах квартир барнаульцев 12
08:57
Латвийский депутат отказался пользоваться лифтами назло России 15
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 марта 1
08:30
Выбрать оборудование для общепита специалисты смогут на FoodService Siberia 0
08:19
Лукашенко назвал Путина родным братом 10
08:00
Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
Задайте вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети
07:34
История наводнений в Алтайском крае 1
07:03
Усадьбу в закрытом элитном поселке продают в Барнауле за 35 млн руб. Фото 56
06:32
Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад? 0
06:01
Отключение горячей воды в Барнауле попробуют провести в экспресс-режиме 18
05:07
Дождь и 15 градусов тепла ожидают в Алтайском крае 29 марта 0
04:09
Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Барнаула в Крым 25
03:27
Microsoft выложила новую версию Windows 10‍ раньше релиза 3
02:04
Две мексиканки погибли, пытаясь сделать селфи возле самолета 0
01:05
Студия Disney планирует снимать "Звездные войны" до 2032 года 0
00:03
Ученые выяснили, что общение с людьми нравится кошкам больше, чем еда 1
23:05
Водолазы искали в Бии провалившегося под лед мужчину, но он выбрался сам 0
22:05
Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу "Другая Украина" 0
21:02
Иркутский губернатор прокомментировал ложные новости о своей смерти. Видео 0
20:05
Песков назвал "уткой" информацию о его поездке в Луганск 0
19:50
Лавров: у России нет территориальных притязаний к другим странам 1
19:40
Двух жителей Камня-на-Оби будут судить за убийство незнакомца из бара 0
19:27
Владимир Путин поздравил барнаульского артиста Алексея Самохвалова 1
19:08
Коротко о главном: паводок, день со спикером АКЗС и график отключения воды
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 марта
18:58
СКР назначил проверку после падения наледи на подростка в Барнауле 0
18:50
Наталья Водянова организовала сбор подписей в поддержку Юлии Самойловой 0
18:34
Нового главу избрали в Быстроистокском районе Алтайского края 0
18:22
Прокуратура нашла нарушения в работе школьного автобуса в Барнауле 0
18:12
Про что клип "Тает лед" группы "Грибы" и как посмеялся над ним Иван Ургант? 3
18:06
Мизулина: детей чаще всего изымают у многодетных и неполных семей 0
17:50
Киносети в России просят Минкульт не переносить премьеру "Форсажа-8" 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.