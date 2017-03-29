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Риску подтопления в период паводка в Барнауле подвержены 14 строительных площадок из 450, проинформировали в пресс-центре администрации краевой столицы.

Как заявил глава городского комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексей Бобров, на данных участках ответственные лица постоянно мониторят ситуацию.

Сити-менеджер регионального центра Сергей Дугин, говоря о рисках в период паводка, отметил: "Строятся новые дома, административные здания, торговые предприятия – нужно более активно взаимодействовать с застройщиками, подрядными организациями, чтобы не допустить подтопления. Схема водоотведения нуждается в дополнении и корректировке. Жду предложений профильного комитета".

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Строительным предприятиям направлены уведомления о необходимости вывоза снега с территорий стройплощадок, очистки подъездных путей, технологических площадок размещения строительной техники, очистки кровель и вводов инженерных коммуникаций в здания.

По фактам нарушения правил благоустройства в отношении должностных лиц строительных компаний составлено 13 протоколов о правонарушениях.

Строительные предприятия краевой столицы в преддверии паводка создали резерв техники и материалов, которые могут быть задействованы во время неотложных работ.