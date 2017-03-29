Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Audi врезался в столб утром в среду, 29 марта, в Барнауле.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Автор заметки уточнил, что авария случилась на улице Парфенова близ автозаправки.
Горожане в комментариях отмечают, что на данном участке затяжной поворот и на обледеневшей дороге автомобили заносит.
Комментарии
Обледеневшую дорогу сейчас поискать надо,круглые сутки плюсовая температура) Заносит особо одаренных)
подскажите а где фото?
Ты сегодня на улицу выходил/а? В 6-30 на дорогах была наледь. Лужи подмерзшие на тротуарах.
Долетался еще один лятун!
Фото нет
10.28-Повторяю для слепо- глухого: Заносит особо одаренных)))
Жипегов нема
Сегодня утром на всех дорогах был очень сильный гололед. Людей, которые просыпаются в 10:00 это не касается.
29.03.2017 10:50 - гость -
Не сильный, но был.
29.03.2017 10:50 - гость -
+100 Тех, кто на трамваях передвигается тоже.
Ладно) Ладно) Был гололед)Но!!!!....Так налететь на столь мог только особо одаренный!)))))