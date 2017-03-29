Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль Audi врезался в столб утром в среду, 29 марта, в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. Автор заметки уточнил, что авария случилась на улице Парфенова близ автозаправки.

Горожане в комментариях отмечают, что на данном участке затяжной поворот и на обледеневшей дороге автомобили заносит.