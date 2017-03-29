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Режим повышенной готовности ввели в Бийске из-за возможного паводка, проинформировали в пресс-центре администрации наукограда.

На усиленный режим работы профильные службы и ведомства переведены с 16:00 28 марта.

В мэрии Бийска подчеркивают, режим повышенной готовности означает, что все службы и структуры, имеющие какое-либо отношение к обеспечению безопасности населения в период ЧС, должны быть готовы в любое время включиться в борьбу со стихией.

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Как ранее сообщал портал Amic.ru, приближающийся паводок в наукограде угрожает более чем 1300 домам с населением 4283 человека, из которых 1305 детей.

Длительность паводка в Бийске составляет от 30 до 65 суток. Отметим, что наукоград традиционно в числе первых крупных населенных пунктов региона принимает на себя удар паводка из-за географической близости к горам Алтая.