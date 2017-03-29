Среда, 29 Март, 11:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,94
€ 61,81
Brent
$ 51,5
9°
Обь
32см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Евровидение-2017Великий пост – 2017
Новости

Страховщики назвали регионы, где стоимость ОСАГО нужно повысить в 2-6 раз

, ИА "Амител"
В Волгограде цена страховки может вырасти до 34 тысяч 797 рублей

Фото: barnaul-altai.ru

Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО в 2-6 раз нужно провести в десяти городах России. При этом в некоторых регионах данный коэффициент можно снизить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Так, по данным материалов РСА, союз рассчитал необходимость повышения цены ОСАГО по трем сценариям: если убыточность в регионе "автогражданки" останется примерно на прежнем уровне; если она будет расти из-за действий недобросовестных автопосредников; и промежуточный вариант между двумя сценариями.

Отмечается, что больше всего необходимо повысить коэффициент в Волгограде: по разным сценариям, в 4,41-6,5 раза. В данный момент коэффициент к стоимости полиса установлен там на уровне 1,3, а для сбалансированности бизнеса ОСАГО его необходимо поднять до 5,73-8,45. Таким образом, подсчитали в РСА, в случае максимального увеличения коэффициента цена страховки в городе вырастет с 5,353 тысячи рублей до 34,797 тысячи рублей.

Кроме того, по расчетам союза, необходимо увеличить территориальный коэффициент в Иваново, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Мурманске, Челябинске, Казани, считают в РСА. В других городах, например Москве и Горно-Алтайске, его можно, наоборот, снизить. Также отмечается, что незначительное повышение коэффициента нужно в Ижевске, Перми, Череповце, Кемерово, Курске, Великом Новгороде, Новосибирске, Тюмени и Московской области.

Напомним, что базовый тариф ОСАГО, который действует с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, а за вред имуществу — 400 тысяч рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

29.03.2017 11:11
- гость -

Даешь в Барнауле х10 раз! Заткнем за пояс всю Расею! Поддержим бедных страховщиков!

0  0
29.03.2017 11:18
- гость -

Что будет в России после выборов 2018 года?

https://youtu.be/6cFHndIMlts

0  0
29.03.2017 11:19
- гость -

Знаете, что будет в России после выборов-2018? А ведь об этом пока молчит телевизор!

На президентские выборы готовы прийти около 70% россиян (ВЦИОМ). Эти голоса очень нужны действующей власти. А значит до выборов граждан нельзя расстраивать новостями о предстоящем повышении цен, налогов, тарифов и пенсионного возраста. Все эти неминуемые последствия безграмотной политики отложены на «после выборов».

Не позволяйте пропаганде себя обманывать.

https://youtu.be/WGGuRN9iV4s

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
11:23
Что такое Мариино стояние? 3
11:16
Референдум по Исаакиевскому собору назвали в РПЦ правовым нонсенсом 1
11:09
Как прошла церемония вручения премии "Ника" и о чем говорили победители? 0
11:06
Страховщики назвали регионы, где стоимость ОСАГО нужно повысить в 2-6 раз 3
11:00
Алтайские киберспортсмены будут участвовать в Кубке России 0
10:50
Бийск переведен в режим повышенной готовности из-за паводка 0
10:30
Единый интернет-портал создан для сельхозпроизводителей Алтайского края 0
10:21
Автомобиль Audi влетел в столб в Барнауле. Фото 11
10:12
Паводок угрожает 14 строительным площадкам Барнаула 1
10:07
Реки Алтайского края в ожидании ледохода. Прямая трансляция 13
10:05
Роспотребнадзор продлил запрет на продажу "заменителей" алкоголя на 90 дней 1
10:00
Выставка-продажа газового оборудования пройдет в Барнауле 0
09:52
"АлтайБаскет" 29 марта начнет борьбу за выход в финал Суперлиги-3 1
09:36
Фура и две легковушки столкнулись в Барнауле – очевидцы. Фото 3
09:30
Жительница Барнаула получила в подарок 100 тысяч рублей за ипотеку 0
09:24
Депутаты предложили способ борьбы с диабетом в РФ 6
09:17
Молодой барнаулец украл из павильона 60 роз и подарил их своей девушке 7
09:07
Верховный суд разрешил перевозить детей младше 12 лет без автокресел 11
09:00
Что нужно знать пациенту об имплантации зубов? 0
09:00
Компания "Билайн" усилила сигнал 4G в 60 тысячах квартир барнаульцев 12
08:57
Латвийский депутат отказался пользоваться лифтами назло России 15
08:39
Шестибалльные пробки ждут барнаульцев утром 29 марта 1
08:30
Выбрать оборудование для общепита специалисты смогут на FoodService Siberia 0
08:19
Лукашенко назвал Путина родным братом 10
08:00
Гендиректор БГЭС ответит на вопросы читателей Amic.ru
Задайте вопрос генеральному директору Барнаульской горэлектросети
07:34
История наводнений в Алтайском крае 1
07:03
Усадьбу в закрытом элитном поселке продают в Барнауле за 35 млн руб. Фото 56
06:32
Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад? 0
06:01
Отключение горячей воды в Барнауле попробуют провести в экспресс-режиме 18
05:07
Дождь и 15 градусов тепла ожидают в Алтайском крае 29 марта 0
04:09
Стартовала продажа билетов на прямые рейсы из Барнаула в Крым 25
03:27
Microsoft выложила новую версию Windows 10‍ раньше релиза 3
02:04
Две мексиканки погибли, пытаясь сделать селфи возле самолета 0
01:05
Студия Disney планирует снимать "Звездные войны" до 2032 года 0
00:03
Ученые выяснили, что общение с людьми нравится кошкам больше, чем еда 1
23:05
Водолазы искали в Бии провалившегося под лед мужчину, но он выбрался сам 0
22:05
Михаил Саакашвили стал ведущим ток-шоу "Другая Украина" 0
21:02
Иркутский губернатор прокомментировал ложные новости о своей смерти. Видео 0
20:05
Песков назвал "уткой" информацию о его поездке в Луганск 0
19:50
Лавров: у России нет территориальных притязаний к другим странам 1
19:40
Двух жителей Камня-на-Оби будут судить за убийство незнакомца из бара 0
19:27
Владимир Путин поздравил барнаульского артиста Алексея Самохвалова 1
19:08
Коротко о главном: паводок, день со спикером АКЗС и график отключения воды
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 28 марта
18:58
СКР назначил проверку после падения наледи на подростка в Барнауле 0
18:50
Наталья Водянова организовала сбор подписей в поддержку Юлии Самойловой 0
18:34
Нового главу избрали в Быстроистокском районе Алтайского края 0
18:22
Прокуратура нашла нарушения в работе школьного автобуса в Барнауле 0
18:12
Про что клип "Тает лед" группы "Грибы" и как посмеялся над ним Иван Ургант? 3
18:06
Мизулина: детей чаще всего изымают у многодетных и неполных семей 0
17:50
Киносети в России просят Минкульт не переносить премьеру "Форсажа-8" 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.