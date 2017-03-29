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Повышение территориального коэффициента стоимости ОСАГО в 2-6 раз нужно провести в десяти городах России. При этом в некоторых регионах данный коэффициент можно снизить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева.

Так, по данным материалов РСА, союз рассчитал необходимость повышения цены ОСАГО по трем сценариям: если убыточность в регионе "автогражданки" останется примерно на прежнем уровне; если она будет расти из-за действий недобросовестных автопосредников; и промежуточный вариант между двумя сценариями.

Отмечается, что больше всего необходимо повысить коэффициент в Волгограде: по разным сценариям, в 4,41-6,5 раза. В данный момент коэффициент к стоимости полиса установлен там на уровне 1,3, а для сбалансированности бизнеса ОСАГО его необходимо поднять до 5,73-8,45. Таким образом, подсчитали в РСА, в случае максимального увеличения коэффициента цена страховки в городе вырастет с 5,353 тысячи рублей до 34,797 тысячи рублей.

Кроме того, по расчетам союза, необходимо увеличить территориальный коэффициент в Иваново, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Уфе, Мурманске, Челябинске, Казани, считают в РСА. В других городах, например Москве и Горно-Алтайске, его можно, наоборот, снизить. Также отмечается, что незначительное повышение коэффициента нужно в Ижевске, Перми, Череповце, Кемерово, Курске, Великом Новгороде, Новосибирске, Тюмени и Московской области.

Напомним, что базовый тариф ОСАГО, который действует с апреля 2015 года, составляет 3432-4118 рублей. Максимальный размер компенсации за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших, достигает 500 тысяч рублей, а за вред имуществу — 400 тысяч рублей.