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Инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора – православный нонсенс, поскольку, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона. При этом РПЦ уже ответила на конструктивную критику передачи Исаакия в ее пользование. Такое заявление сделал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя решение горизбиркома Санкт-Петербурга о проведении референдума, передает РИА Новости.
Уточняется, что горизбирком во вторник, 28 марта, утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит Заксобрание города. В тексте проекта референдума сформулирован вопрос, согласен ли его участник, что памятники истории и культуры федерального значения – здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.
Легойда отметил, что эта инициатива является правовым нонсенсом, поскольку на референдуме будет рассматриваться вопрос, необходимо ли соблюдать ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".
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По его словам, в условиях, когда РПЦ "дала ответы на все конструктивные опасения" о перспективах передачи Исаакия, проведение референдума – это "попытка перевода вопроса обратно в неконструктивное русло".
Напомним, ситуация вокруг собора вызвала общественный резонанс, когда петербургские власти решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже было уточнено, что юридический статус собора не изменится – владеть им будет город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей церкви, что музейные функции будут расширены, а вход станет бесплатным.
Комментарии
Про медведевскую дачу писать запретили? А знаете, что будет в России после выборов-2018? А ведь об этом пока молчит телевизор!
На президентские выборы готовы прийти около 70% россиян (ВЦИОМ). Эти голоса очень нужны действующей власти. А значит до выборов граждан нельзя расстраивать новостями о предстоящем повышении цен, налогов, тарифов и пенсионного возраста. Все эти неминуемые последствия безграмотной политики отложены на «после выборов».
Не позволяйте пропаганде себя обманывать.
https://youtu.be/WGGuRN9iV4s
На самом деле простая передача собора РПЦ в духе всей передачи собственности избранным. Недр, к примеру. Было народное, стало единоличное...Так и здесь.
Предлагаю референдум по судьбе РПЦ. Свидетелей Иеговы прижали, пора и за эту секту браться
Задолбали про эту дачу! Где документ,что она принадлежит Менделю,а не им используеться! Если Вы приедите на отдых в Турцию и будете отдыхать в отеле , это значит,что он-ваш?
Тьфу, желтая пресса. Где про патриотизьм и подъём с колен?
В этом году Минобрнауки запустит программу патриотического воспитания молодежи в социальных сетях. Ведомство заказало разработку стратегии и ведение страниц на популярных интернет-площадках. Планируются также мероприятия с участием блогеров. За счет этого до конца года ведомство хочет увеличить свою интернет-аудиторию на 25%.
Подрядчик должен будет разработать стратегию присутствия Минобра в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Livejournal, а также в мессенджере Telegram. Начальная цена контракта — 8 млн рублей.
Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда слукавил: федеральные законы тут не при чем, церковь по определению не признает референдумы, у "рабов божьих" не может быть своего мнения...
Задолбали про эту дачу! Где документ,что она принадлежит Менделю,а не им используеться! Если Вы приедите на отдых в Турцию и будете отдыхать в отеле , это значит,что он-ваш?
да, если в отеле буду я один и прислуга
29.03.2017 11:21 - гость -
сдается мне что вы тут ложь копипастите, опять рассчитываете студентам мозги запудрить?
Референдум об Исаакиевском соборе это хорошее решение, думаю что музей общественность отстоит.
Правовой нонсенс - это секта РПЦ
А морда то не треснет? Гость от 11:47! Мож от него плохо пахнет,будете по близасти с ним селица,не?
Странно было б если б у Медведя, с его зарплатами на этом и всех предыдущих постах вааще не было б собственности... А теперь про Исакиевский собор... Мертвого осла уши а не собор РПЦ. и вообще их обложить налогами надо.
Танкист,а что,тебя под Дибальцево не дабили?