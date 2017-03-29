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Инициатива проведения референдума о судьбе Исаакиевского собора – православный нонсенс, поскольку, по сути, будет рассматриваться целесообразность соблюдения федерального закона. При этом РПЦ уже ответила на конструктивную критику передачи Исаакия в ее пользование. Такое заявление сделал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя решение горизбиркома Санкт-Петербурга о проведении референдума, передает РИА Новости.

Уточняется, что горизбирком во вторник, 28 марта, утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе собора. Авторы ходатайства рассчитывают, что теперь документы о референдуме рассмотрит Заксобрание города. В тексте проекта референдума сформулирован вопрос, согласен ли его участник, что памятники истории и культуры федерального значения – здания Исаакиевского собора, Петропавловского собора и храма Спаса на Крови — должны закрепить на праве оперативного управления за государственными музеями.

Легойда отметил, что эта инициатива является правовым нонсенсом, поскольку на референдуме будет рассматриваться вопрос, необходимо ли соблюдать ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

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По его словам, в условиях, когда РПЦ "дала ответы на все конструктивные опасения" о перспективах передачи Исаакия, проведение референдума – это "попытка перевода вопроса обратно в неконструктивное русло".

Напомним, ситуация вокруг собора вызвала общественный резонанс, когда петербургские власти решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже было уточнено, что юридический статус собора не изменится – владеть им будет город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей церкви, что музейные функции будут расширены, а вход станет бесплатным.