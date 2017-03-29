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Самолет компании "Аэрофлот", который летел из российской столицы в Шанхай, вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту "Кольцово". Об этом в среду, 29 марта, сообщает РИА Новости cо ссылкой на начальника отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу Елену Епимахову.

Она уточнила, что посадка была совершена в ночь на 29 марта. В пресс-службе аэропорта Екатеринбурга подтвердили информацию о посадке самолета, отметив, что пассажиры были размещены в терминале.

Агентство уточняет, что Boeing 777 запросил вынужденную посадку в 1:03. Согласно предварительной информации, в самолете сработал датчик технической неисправности. В 1:40 лайнер, на борту которого находилось 355 пассажиров и 14 членов экипажа, приземлился. В данный момент самолет дозаправляется.