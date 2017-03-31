Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" совместно с Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова объявляют о проведении конкурса IT-проектов "Click’нем Таланты – 2017".

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый этап продлится до 28 апреля 2017 года. По его результатам осуществится отбор наиболее интересных проектов. В рамках второго этапа конкурса участникам будет предложено провести презентацию своего проекта и защитить его перед экспертным советом конкурса. Подведение итогов должно состояться не позднее 12 мая 2017 года.

Директор ИСК "Алгоритм" Белоусова Ксения рассказала, что компания позиционирует себя как социально-ответственная. Этот статус формируется не только из ответственного подхода к строительству жилых домов, но и ряда других факторов. В квартале "Балтийская крепость" застройщик регулярно проводит праздники для жителей. Сегодня "Алгоритм" решил поддержать региональные таланты. В качестве партнера компания выбрала Алтайский государственный технический университет, который готовит высококвалифицированных специалистов в данной сфере.

Декан факультета информационных технологий барнаульского политеха Евгений Зрюмов считает, что информационные технологии являются одной из самых динамично развивающихся отраслей науки и техники, особенно в части развития интернет сервисов и мобильных приложений. Одним из очевидных преимуществ IT-отрасли является ее открытость для новых участников – здесь практически отсутствует барьер для вхождения на рынок.

Победителям в соответствующих номинациях конкурса будет выплачиваться денежный приз. На базе конкурса застройщик хочет создать деловую площадку для обмена идеями и опытом в сфере IT-отрасли. Это позволит привлечь внимание не только учебного заведения, но и бизнеса, власти к различным IT-проектам. Функционирование такого конкурса на постоянной основе может создать все условия для повышения инвестиционной привлекательности Алтайского края, и тогда молодые дарования не будут уезжать из региона.

Евгений Зрюмов подчеркивает, что вопрос информационного освещения является одним из важных условий реализации любого проекта. За счет привлечения внимания к различным IT-проектам, АлтГТУ надеется создать условия для поиска инвесторов и последующей реализации проектов.

Как стать участником конкурса

Конкурс будет проводиться в двух номинациях:

интернет проекты; мобильные сервисы и приложения.

Заявки будут приниматься через сайт в сети Интернет — clicktalent.ru. К заявке должны прилагаться презентация проекта и собственно сам проект. В презентации заявителю желательно указать целесообразность, актуальность, проработанность, ориентировочную стоимость реализации проекта. Однако полнота презентации не будет являться критерием для определения победителей.

Конкурс ориентирован в первую очередь на студентов Алтайского государственного технического университета. Но при желании участие могут принять любые заинтересованные лица, мы открыты для всех. Главное, чтобы участнику было 18 лет, и он проживал на территории Алтайского края. Количество заявок неограниченно, все они будут рассмотрены экспертным советом. Наиболее актуальные и интересные будут приглашены на очную защиту проектов. Прием заявок стартует уже с первого апреля. И это не шутка!

Подать заявку на конкурс следует на clicktalent.ru

Узнать о деятельности ИСК "Алгоритм" можно на сайте