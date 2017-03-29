Фото: vk.com/barneos22

Сообщение о падении дерева над тротуаром на улице Горно-Алтайской обсуждают в социальных сетях барнаульцы.

"Около дома на улице Горно-Алтайская, 15 сломалось дерево и верхушкой зацепилось за рядом стоящее. Под ним проходит пешеходная тропинка", – рассказывает автор заметки в паблике Barnaul 22, добавляя, что необходимо срочно предпринять меры.

Некоторые горожане указывают, что в таком состоянии дерево находится уже несколько дней.