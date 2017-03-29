Есть услуги, над актуальностью которых время не властно. К таковым можно отнести переезд. Люди постоянно съезжают с квартир, офисов, загородных домов и т.д. Но если раньше процессом транспортировки имущества они занимались сами, то сегодня преимущественная часть населения отдает предпочтение мувинговым компаниям.

В Барнауле существует большое количество компаний, которые занимаются экспресс-переездом. И каждая из них призывает заказать экспресс-переезд у них. Нужно знать, что отличительная черта экспресс-переезда – оперативность без ущерба для качества выполняемых работ.

Она достигается за счет:

грамотной организации процесса;

привлечения оптимального числа грузчиков;

применения качественных упаковочных материалов и оборудования.

При заказе экспресс-переезда в мувинговой компании клиент может полностью устраниться от процесса. Все операции выполняют сотрудники фирмы, и делают они это строго в рамках рабочего плана. Его составляет оценщик, который предварительно выезжает на объект.

Возможности экспресс-переезда

Например, недорогой квартирный переезд по Москве проходит быстро и безопасно. Связано это с тем, что для сотрудников организации подобный процесс – ежедневная, привычная и хорошо знакомая работа.

Если человек был вынужден съехать с квартиры и ему пока некуда отвезти свое имущество, он всегда может оформить его временное хранение на складе мувинговой компании. Подобная услуга предоставляется в рамках юридического договора, и за сохранность своих вещей человек может не переживать. Он просто получит необходимую отсрочку, чтобы найти новое подходящее жилье и уже туда перевезти имущество.

С необходимостью экспресс-переезда чаще сталкиваются офисные организации. Причин для такого события множество, но неизменной остается одна – нежелание прерывать рабочий процесс компании. Добиться этого можно, если организовать переезд в другой офис силами профессионалов.

Услуга будет предоставлена не только в самом оперативном режиме, но и в любое удобное для заказчика время. Идеальный вариант – ночь, выходной или праздничный день.

В ходе проведения переезда сотрудники мувинговой компании особое внимание уделяют упаковке и маркировке личных вещей работников офиса, техники, мебели. Все имущество с предельной аккуратностью погружается в машину, фиксируется ремнями безопасности и доставляется на новый адрес по кратчайшему маршруту движения. Если предоставляется услуга "под ключ", вещи в новом офисе расставляются по местам, подключается техника и вывозится мусор. Сотрудникам остается просто разложить на столе личные вещи и сразу приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей.