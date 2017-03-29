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Сумма сделки по продаже украинской "дочки" Сбербанка составила около 130 миллионов долларов. На цену повлияли антироссийские санкции и блокирование ее офисов радикалами, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что банк в понедельник, 27 марта, анонсировал продажу украинской "дочки" консорциуму инвесторов, который состоит из латвийского Norvik Banka и белорусской частной компании. Мажоритарным акционером консорциума стал Саид Гуцериев, сын известного бизнесмена из РФ Михаила Гуцериева. Владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников заявил, что после сделки банк будет функционировать под его брендом.

Газета отмечает, что стоимость сделки в 130 миллионов долларов сопоставима с капиталом украинского ПАО "Сбербанк", который, согласно международной отчетности за январь-сентябрь прошедшего года, составляет 144 миллиона долларов. Источники заявляют, что все деньги поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи.

Уточняется, что переговоры с инвесторами о покупке "дочки" Сбербанка начались еще в конце прошлого года. Первоначальная стоимость была выше, однако санкции Украины против банков РФ и блокирование отделений офисов в разных городах страны повлияли на конечную цену. Сбербанк пошел на уступки, отмечает газета.

Напомним, что Киев ввел ограничительные меры в отношении пяти структур банков РФ сроком на год в марте. Санкции ввели на фоне действий радикалов против банков.