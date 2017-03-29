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Жительница Новоалтайска и еще пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации нелегального казино.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в начале прошлого года 35-летняя женщина создала организованную группу для осуществления незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны.

В преступную группу вошли еще пять человек — двое мужчин и три женщины. Подпольное казино осуществляло свою деятельность в течение трех месяцев в арендуемом двухэтажном коттедже в Железнодорожном районе Барнаула.

Здесь было размещено 18 игровых автоматов. "Денежные средства, полученные в результате проведения незаконных азартных игр, организатор преступной группы распределяла между ее участниками", – уточняют в СКР.

Полиция пресекла деятельность игорного заведения в марте прошлого года. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Всего в 2016 году краевым управлением Следственного комитета было возбуждено 14 уголовных дел о незаконной игорной деятельности, пять из которых направлены в суд.