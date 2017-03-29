Очередная футбольная арена, построенная к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, введена в строй. После олимпийского 2014 года стадион "Фишт" в Сочи был закрыт на реконструкцию. 28 марта на нем прошел первый матч: сборная Россия и Бельгии устроили результативную ничью – 3-3.
Вместимость стадиона – 40 тысяч человек, но к ЧМ-2018 производится реконструкция, и стадион расширят до чуть более 47 000 мест. Стадион обошелся в 23,5 миллиарда плюс 3 миллиарда на реконструкцию. Однако после первенства мира вместимость стадиона вновь уменьшат до 35 тысяч человек.
В будущем здесь должен играть ФК "Сочи", который пока обитает во втором дивизионе. В мае на поле арены "Фишт" пройдет финал Кубка России по футболу.
Показываем лучшие фото в социальных сетях с матча-открытия стадиона "Фишт".
Комментарии
Патриоты .еровы русского слова для названия не нашлось....
отыгрались таки кривоногие... после 1:3 в первом тайме выключил
Все в сочах происходит, а из сибири только кровь пьют, упыри
На лечение детям, всей страной sms собирают фонды, а на кривоногих, государство по 23 млрд находит!
Да уж,вчера показали СССР- Бельгия 1986 года)Вот образец игры в фуибол от Беланова и компании!!!С нынешними муками на поле не сравнить!