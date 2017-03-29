Очередная футбольная арена, построенная к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, введена в строй. После олимпийского 2014 года стадион "Фишт" в Сочи был закрыт на реконструкцию. 28 марта на нем прошел первый матч: сборная Россия и Бельгии устроили результативную ничью – 3-3.

Вместимость стадиона – 40 тысяч человек, но к ЧМ-2018 производится реконструкция, и стадион расширят до чуть более 47 000 мест. Стадион обошелся в 23,5 миллиарда плюс 3 миллиарда на реконструкцию. Однако после первенства мира вместимость стадиона вновь уменьшат до 35 тысяч человек.

В будущем здесь должен играть ФК "Сочи", который пока обитает во втором дивизионе. В мае на поле арены "Фишт" пройдет финал Кубка России по футболу.

Показываем лучшие фото в социальных сетях с матча-открытия стадиона "Фишт".

Сергей Светлаков @ssvetlakov уже успел зачикиниться в Олимпийском парке на стадионе Фишт. #сочи#фишт#SochiOlympicPark A post shared by SochiOlympicPark (@sochiolympicpark) on Mar 28, 2017 at 9:25am PDT

Стадио в Сочи замечательный! Будем надеяться, скоро ему будут соответствовать организация процесса и игра нашей сборной #сочи #фишт #сборнаяроссии #чм2018 A post shared by Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) on Mar 28, 2017 at 10:26am PDT

А это атмосфера после матча, кубанский колорит ) Вчера Кубанский казачий хор пел для нас, непередаваемые эмоции. #футбол#россиябельгия#россия#сочи#фишт#ккх#кубанскийказачийхор#russia#любобратцылюбо A post shared by Юлия (@juliya_bor92) on Mar 28, 2017 at 9:59pm PDT

#россиябельгия2017☝🏽🇷🇺 #фишт #футбол #сочи #флаг A post shared by Антонио (@antonio.933) on Mar 28, 2017 at 5:14pm PDT

Всем большой футбол Россия-Бельгия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺 Первый тайм провели в мучениях, а второй наоборот прошёл достаточно бодро 💪🏻 #россия #сочи #фишт #кубокконфедерации2017 A post shared by Nikita Bochkin (@nikitabochkin) on Mar 28, 2017 at 4:10pm PDT

#фишт #россиябельгия #футбол #сочи A post shared by Аэросъемка Сочи (@kot_sochinskiy) on Mar 28, 2017 at 3:53pm PDT

#россиябельгия #былокруто #фишт #сочи A post shared by Nikita (@santanik23) on Mar 28, 2017 at 3:25pm PDT

Волна на стадионе🙌🙌🙌 #россиябельгия #фишт #футбол #сочи A post shared by Михаил Гаевский-Ткаченко (@mihonchik777) on Mar 28, 2017 at 3:07pm PDT

#сочи #фишт #россия #бельгия🇧🇪 A post shared by Ричард Маргия (@richard_margia) on Mar 28, 2017 at 2:57pm PDT

#фишт вполне себе симпатичен, но #арена эффектнее. Вторая половина игры была очень волнительной и яркой! Масштабно: на матче было более 39000 человек #футбол#россиябельгия#сборнаяроссии#товарищеский#матч#сочи#сочифорния#ниднябезприключений#такиедела#желтосинийсамыйсильный#бухаровмолодец#стадионсочи#ничья#сочно#олимпийскийпарк A post shared by Yelena Kalinina (@yelena_kozharova) on Mar 28, 2017 at 2:45pm PDT

#фишт #россия #футбол #сочи #адлер #россиябельгия A post shared by Новичков Андрей Сочи Магадан (@andrei_sochi_magadan) on Mar 28, 2017 at 2:18pm PDT

Хоть я и не особый любитель футбола, это было нереально круто😊 такого заряда я нигде не испытывала #фишт #россиябельгия #футбол #3-3 A post shared by @juliasaif_s on Mar 28, 2017 at 2:13pm PDT

✔Посетить "Фишт" #футбол#РоссияБельгия #товарищескийматч #Фишт#Олимпийскийпарк A post shared by Tortoeva T (Khabarovsk➡Sochi) (@tanya__tortik) on Mar 28, 2017 at 1:58pm PDT

Целый стадион #фишт #хорошаяигра #ничья #россиябельгия2017☝🏽🇷🇺 A post shared by @xenia_gri on Mar 28, 2017 at 1:40pm PDT