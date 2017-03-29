Фото: navi-f.com
Посетители зоопарка в городе Луцк (Украина) до смерти закормили самку альпаки, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН и сотрудников учреждения.
Собеседник агентства отметил, что причину смерти – переполнение кормовыми массами – установили в результате вскрытия. Он добавил, что спасти животное было невозможно, так как оно могло выздороветь лишь после хирургического вмешательства, которое в зоопарке не проводят.
Агентство пишет, что зоопарк получил двух альпак – самца и самку – в подарок от Ровенского зверинца в 2016 году. Сообщения о болезни животного появились в начале марта.
Комментарии
Такая же как власть тварь божья ненасытная.....
а у нас говорят хохлы на украине живут плохо. вон у них сколько еды. до смерти закармливают.
Зоопарк в Окраине-единственный в гейгропе,где,фамилия Потрошенко осоцируеться с макакой с горевшей в пожаре в балоклее Команда -кончать всех(в свои шаровары)!