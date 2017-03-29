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Посетители зоопарка в городе Луцк (Украина) до смерти закормили самку альпаки, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство УНН и сотрудников учреждения.

Собеседник агентства отметил, что причину смерти – переполнение кормовыми массами – установили в результате вскрытия. Он добавил, что спасти животное было невозможно, так как оно могло выздороветь лишь после хирургического вмешательства, которое в зоопарке не проводят.

Агентство пишет, что зоопарк получил двух альпак – самца и самку – в подарок от Ровенского зверинца в 2016 году. Сообщения о болезни животного появились в начале марта.