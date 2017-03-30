Компания "Жилищная инициатива" помогает клиентам, которые хотят приобрести квартиру с помощью кредитования. В офисе продаж застройщика работает ипотечный менеджер, который проводит бесплатные консультации.

Российские банки выдали заемщикам кредиты на общую сумму около 1,5 триллионов рублей за прошлый год, а в 2017 году эксперты рынка недвижимости прогнозируют небывалый объем ипотечного кредитования. Произойдет это в первую очередь из-за снижения процентных ставок некоторыми банками. К тому же в начале марта правительство пообещало продолжить государственную программу софинансирования по ипотечным кредитам.

В связи с этим будущие новоселы интересуются приобретением ипотеки. Компания "Жилищная инициатива" помогает в этом вопросе. Дежурный специалист по кредитованию сможет подробно рассказать о существующих ипотечных программах, провести необходимые расчеты платежей по кредиту и поможет понять важные нюансы при приобретении нового жилья в ипотеку, а менеджеры офиса продаж подберут подходящую квартиру.

Приобрести квартиру от "Жилищной инициативы" в ипотеку можно у любого банка. Сейчас у застройщика есть аккредитация во всех ведущих банках региона: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и других. Если покупатель желает оформить заем в компании, которая не имеет аккредитации застройщика, то это легко решается за два-три дня.

Бесплатную консультацию от ипотечного менеджера можно получить в понедельник, вторник или пятницу по адресу ул. Крупской, 86.

Подробности по телефону 505-313 либо на сайте