Депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Николай Герасименко выступил соавтором нескольких антитабачных законопроектов. Среди них — приравнивание электронных сигарет к обычным с распространением всех запретов. Они очень опасны для здоровья, есть даже случаи смерти. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в рамках клуба открытого общения реготделения "Единой России" во вторник, 29 марта.

Участие в беседе принимал также депутат Алтайского краевого Заксобрания, главный онколог региона Александр Лазарев.

Итак, Герасименко предлагает запретить курение в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов, а также запретить их продажу несовершеннолетним.

"Исследованиями доказано, что в электронных сигаретах тоже много вредных веществ, в том числе и тяжелых металлов. Об этом мало кто знает, но в России было три случая смерти от электронных сигарет", — сказал депутат.

Впрочем, и обычные сигареты, по словам, пожалуй, главного борца с курением в Госдуме, очень низкого качества.

"То, что вы курите сейчас, – это, простите, такое дерьмо. В них нет настоящего табака, это просто бумага, пропитанная отдушками, которая содержит красители и добавки", — подчеркнул Герасименко.

Антитабачных предложений в последнее время много: от повышения акцизов до запрета курить беременным. Была идея запретить продажу сигарет родившимся после 2015 года, но от нее уже отказались.

По мнению и Николая Герасименко, и Александра Лазарева, бессмысленно вводить запрет и на продажу сигарет беременным. Кстати, с такой инициативой выступило Министерство здравоохранения Алтайского края.

Напомним, с 2013 года в стране действует антитабачный закон, вводящий полный запрет на курение в общественных местах, барах, ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах.

В Алтайском крае уже 30 марта будет принят закон краевого уровня, по которому в регионе будет запрещено курить в парках, на летних верандах кафе и даже на пешеходных переходах.

Сейчас перед государством стоит задача снизить количество курильщиков на 12 млн человек до 2022 года. Благодаря этой работе в 2010 — 2015 годах число курильщиков сократилось на 9 млн человек. Сейчас в России курит каждый третий.

"Каждый год курение приводит к смерти 400 тысяч человек, я уже не говорю про инвалидизацию и развитие заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания и онкологию", — продолжил Николай Герасименко.

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Он привел в пример исследование об экономических потерях от курения. Проводилось оно в 2009 году, когда доллар стоил еще 30 рублей. Учитывалась не только смертность и инвалидизация, но и больничные листы, пожары от брошенной или забытой сигареты. Потери составили 7% ВВП (почти 3 трлн рублей) для активного курения и 1,7% ВВП (448 млрд рублей) для пассивного курения.

"То есть потери от курения в два раза превышают объем вкладываемых в здравоохранение средств", — подчеркнул парламентарий.

О вреде курения на встрече с журналистами, конечно, говорил и Александр Лазарев.

"До 95% причин онкологии — это образ жизни. В образе жизни 70% негатива именно от табакокурения. Курение укорачивает жизнь на 10-15 лет. Ко мне часто обращаются молодые семьи: маленький ребенок, а уже опухоль головного мозга. А мама-то, оказывается, курила во время беременности и даже во время кормления", — добавил главный онколог Алтайского края.