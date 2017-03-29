Депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Николай Герасименко выступил соавтором нескольких антитабачных законопроектов. Среди них — приравнивание электронных сигарет к обычным с распространением всех запретов. Они очень опасны для здоровья, есть даже случаи смерти. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в рамках клуба открытого общения реготделения "Единой России" во вторник, 29 марта.
Участие в беседе принимал также депутат Алтайского краевого Заксобрания, главный онколог региона Александр Лазарев.
Итак, Герасименко предлагает запретить курение в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов, а также запретить их продажу несовершеннолетним.
"Исследованиями доказано, что в электронных сигаретах тоже много вредных веществ, в том числе и тяжелых металлов. Об этом мало кто знает, но в России было три случая смерти от электронных сигарет", — сказал депутат.
Впрочем, и обычные сигареты, по словам, пожалуй, главного борца с курением в Госдуме, очень низкого качества.
"То, что вы курите сейчас, – это, простите, такое дерьмо. В них нет настоящего табака, это просто бумага, пропитанная отдушками, которая содержит красители и добавки", — подчеркнул Герасименко.
Антитабачных предложений в последнее время много: от повышения акцизов до запрета курить беременным. Была идея запретить продажу сигарет родившимся после 2015 года, но от нее уже отказались.
По мнению и Николая Герасименко, и Александра Лазарева, бессмысленно вводить запрет и на продажу сигарет беременным. Кстати, с такой инициативой выступило Министерство здравоохранения Алтайского края.
Напомним, с 2013 года в стране действует антитабачный закон, вводящий полный запрет на курение в общественных местах, барах, ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах.
В Алтайском крае уже 30 марта будет принят закон краевого уровня, по которому в регионе будет запрещено курить в парках, на летних верандах кафе и даже на пешеходных переходах.
Сейчас перед государством стоит задача снизить количество курильщиков на 12 млн человек до 2022 года. Благодаря этой работе в 2010 — 2015 годах число курильщиков сократилось на 9 млн человек. Сейчас в России курит каждый третий.
"Каждый год курение приводит к смерти 400 тысяч человек, я уже не говорю про инвалидизацию и развитие заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания и онкологию", — продолжил Николай Герасименко.
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Он привел в пример исследование об экономических потерях от курения. Проводилось оно в 2009 году, когда доллар стоил еще 30 рублей. Учитывалась не только смертность и инвалидизация, но и больничные листы, пожары от брошенной или забытой сигареты. Потери составили 7% ВВП (почти 3 трлн рублей) для активного курения и 1,7% ВВП (448 млрд рублей) для пассивного курения.
"То есть потери от курения в два раза превышают объем вкладываемых в здравоохранение средств", — подчеркнул парламентарий.
О вреде курения на встрече с журналистами, конечно, говорил и Александр Лазарев.
"До 95% причин онкологии — это образ жизни. В образе жизни 70% негатива именно от табакокурения. Курение укорачивает жизнь на 10-15 лет. Ко мне часто обращаются молодые семьи: маленький ребенок, а уже опухоль головного мозга. А мама-то, оказывается, курила во время беременности и даже во время кормления", — добавил главный онколог Алтайского края.
Комментарии
Смерть от электронных сигарет - это как?! Пошел в вейп-шоп за жижей - по дороге машина сбила, или купил китайское г-но в ларьке, а оно взорвалось, так что ли?
Товарищ депутат порет очередную чушь, не приводя ни данных тех самых исследований, ни сведений о реальных смертельных случаев употребления электронных сигарет. Лучше бы делом занимался бы, а не ерундой всякой.
ни сведений о реальных смертельных случаев употребления электронных сигарет
о трупах не слышал. покалеченные есть http://www.amic.ru/news/371651/
Это они свои рейтинги по активности поднимают... в меру своих способностей...
Герасименко сам в прошлом еще тот курец был
при употреблении электронных сигарет вред наносится не столько никотином (т.к. есть варианты и без никотина, однако в России нет обязательной сертификации жидкостей для электронных сигарет) сколько самым паром (в основном все электронные сигареты это практически вапорайзеры). Наши легкие не рассчитаны на вдыхание пара такой концентрации - и как результат рост легочных болезней, ряд из которых неизлечимы
Трезвый человек не забудет потушить сигарету. Сгорают в кровати не спорю от сигареты, но главная причина пьянство! Так может начать с главного надо? Даже кто бросает курить, если выпьет - его снова тянет. Пьянство - поважнее проблема, чем курение!
"То есть потери от курения в два раза превышают объем вкладываемых в здравоохранение средств""До 95% причин онкологии — это образ жизни", особенно на Алтае, Привет вам от Семипалатинска, радиация и где образ жизни? Что курят только на Алтае? Онкология прет именно на Алтае. Может средств вкладывают маловато, если потери превышают?
Пьянство - поважнее проблема, чем курение!
Нет, Герасименко не бросил пить, это не его тема!
а если напоить лошадь содержимым флакона, что будет?
Вся улица мгновенно заполняется тошнотворной вонью, как только где то рядом появляется эти пресловутые вейперы. Отвратительно дышать этим. Пусть идут в свои вейп бары и кальянные и там своими агрегатами мерятся.
Главное наркота в легком доступе. С ней бороться не хотят, она большую прибыль даёт. А насчет курения, хотел бы я услышать мнение этих упырей в присутствии Сталина и Петра |.
Всецело за, не раз становился свидетелем споров охраны фудкортов, которые пытаются попросить убрать электронную сигарету у "интеллегентишек - школьников" и какие бы доводы не звучали - пар это влага, дышать влажным воздухом это не хорошо, к тому же там содержится никотин. Таким образом обычные люди в праве требовать того, чтобы эти ребята охладили свой БЕЗОПАСНЫЙ пыл. Хочешь курить - кури, только делай это там, где этим не будет пахнуть на всю округу
. А насчет курения, хотел бы я услышать мнение этих упырей в присутствии Сталина и Петра |.----------------------курить будешь, помрешь,услышишь.
очередное бурление г...н. Надо показать свою работу. Занялись обычным делом - запретительством и повышением акцизов. Про снижение к 20 году числа курильщиков на 12 млин. - войну развяжут и в окопы пошлют?
Они бы лучше боролись за качество сигарет,а не штрафоризацией занимались.
отстаньте вы от них. выглядят эти паровозы комично
Не, филин, они же не звери- окопы! Экономическую политику продолжат- подопытные сами вымрут.И желательно, чтоб перед смертью курить бросили, это же так вредно!
"Потери составили 7% ВВП (почти 3 трлн рублей) для активного курения " --------- Во сказочник Оказывается, россияне своим курением наносят больший вред, чем вся Единая Россия во главе с плюшевым лыжником. Не может быть!