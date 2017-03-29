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Электронные сигареты убивают: депутат Госдумы об ужесточении правил курения

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Николай Герасименко предлагает приравнять электронные сигареты к обычным со всеми ограничениями и запретами

Фото: rafinadhome.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Николай Герасименко выступил соавтором нескольких антитабачных законопроектов. Среди них — приравнивание электронных сигарет к обычным с распространением всех запретов. Они очень опасны для здоровья, есть даже случаи смерти. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в рамках клуба открытого общения реготделения "Единой России" во вторник, 29 марта.

Участие в беседе принимал также депутат Алтайского краевого Заксобрания, главный онколог региона Александр Лазарев.

Итак, Герасименко предлагает запретить курение в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов, а также запретить их продажу несовершеннолетним.

"Исследованиями доказано, что в электронных сигаретах тоже много вредных веществ, в том числе и тяжелых металлов. Об этом мало кто знает, но в России было три случая смерти от электронных сигарет", — сказал депутат.

Впрочем, и обычные сигареты, по словам, пожалуй, главного борца с курением в Госдуме, очень низкого качества.

"То, что вы курите сейчас, – это, простите, такое дерьмо. В них нет настоящего табака, это просто бумага, пропитанная отдушками, которая содержит красители и добавки", — подчеркнул Герасименко.

Антитабачных предложений в последнее время много: от повышения акцизов до запрета курить беременным. Была идея запретить продажу сигарет родившимся после 2015 года, но от нее уже отказались.

По мнению и Николая Герасименко, и Александра Лазарева, бессмысленно вводить запрет и на продажу сигарет беременным. Кстати, с такой инициативой выступило Министерство здравоохранения Алтайского края.

Напомним, с 2013 года в стране действует антитабачный закон, вводящий полный запрет на курение в общественных местах, барах, ресторанах, поездах дальнего следования, общежитиях и гостиницах.

В Алтайском крае уже 30 марта будет принят закон краевого уровня, по которому в регионе будет запрещено курить в парках, на летних верандах кафе и даже на пешеходных переходах.

Сейчас перед государством стоит задача снизить количество курильщиков на 12 млн человек до 2022 года. Благодаря этой работе в 2010 — 2015 годах число курильщиков сократилось на 9 млн человек. Сейчас в России курит каждый третий.

"Каждый год курение приводит к смерти 400 тысяч человек, я уже не говорю про инвалидизацию и развитие заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания и онкологию", — продолжил Николай Герасименко.

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Он привел в пример исследование об экономических потерях от курения. Проводилось оно в 2009 году, когда доллар стоил еще 30 рублей. Учитывалась не только смертность и инвалидизация, но и больничные листы, пожары от брошенной или забытой сигареты. Потери составили 7% ВВП (почти 3 трлн рублей) для активного курения и 1,7% ВВП (448 млрд рублей) для пассивного курения.

"То есть потери от курения в два раза превышают объем вкладываемых в здравоохранение средств", — подчеркнул парламентарий.

О вреде курения на встрече с журналистами, конечно, говорил и Александр Лазарев.

"До 95% причин онкологии — это образ жизни. В образе жизни 70% негатива именно от табакокурения. Курение укорачивает жизнь на 10-15 лет. Ко мне часто обращаются молодые семьи: маленький ребенок, а уже опухоль головного мозга. А мама-то, оказывается, курила во время беременности и даже во время кормления", — добавил главный онколог Алтайского края.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2017 13:05
Стальной Алхимик

Смерть от электронных сигарет - это как?! Пошел в вейп-шоп за жижей - по дороге машина сбила, или купил китайское г-но в ларьке, а оно взорвалось, так что ли?

0  0
29.03.2017 13:08
Виктор

Товарищ депутат порет очередную чушь, не приводя ни данных тех самых исследований, ни сведений о реальных смертельных случаев употребления электронных сигарет. Лучше бы делом занимался бы, а не ерундой всякой.

0  0
29.03.2017 13:11
- гость -

ни сведений о реальных смертельных случаев употребления электронных сигарет

о трупах не слышал. покалеченные есть http://www.amic.ru/news/371651/

0  0
29.03.2017 13:11
- гость -

Это они свои рейтинги по активности поднимают... в меру своих способностей...

0  0
29.03.2017 13:14
- гость -

Герасименко сам в прошлом еще тот курец был

0  0
29.03.2017 13:17
- гость -

при употреблении электронных сигарет вред наносится не столько никотином (т.к. есть варианты и без никотина, однако в России нет обязательной сертификации жидкостей для электронных сигарет) сколько самым паром (в основном все электронные сигареты это практически вапорайзеры). Наши легкие не рассчитаны на вдыхание пара такой концентрации - и как результат рост легочных болезней, ряд из которых неизлечимы

0  0
29.03.2017 13:18
dimash_google

Трезвый человек не забудет потушить сигарету. Сгорают в кровати не спорю от сигареты, но главная причина пьянство! Так может начать с главного надо? Даже кто бросает курить, если выпьет - его снова тянет. Пьянство - поважнее проблема, чем курение!

0  0
29.03.2017 13:22
bservice

"То есть потери от курения в два раза превышают объем вкладываемых в здравоохранение средств""До 95% причин онкологии — это образ жизни", особенно на Алтае, Привет вам от Семипалатинска, радиация и где образ жизни? Что курят только на Алтае? Онкология прет именно на Алтае. Может средств вкладывают маловато, если потери превышают?

0  0
29.03.2017 13:23
- гость -

Пьянство - поважнее проблема, чем курение!

Нет, Герасименко не бросил пить, это не его тема!

0  0
29.03.2017 13:24
- гость -

а если напоить лошадь содержимым флакона, что будет?

0  0
29.03.2017 13:29
Букет цветов

Вся улица мгновенно заполняется тошнотворной вонью, как только где то рядом появляется эти пресловутые вейперы. Отвратительно дышать этим. Пусть идут в свои вейп бары и кальянные и там своими агрегатами мерятся.

0  0
29.03.2017 13:30
- гость -

Главное наркота в легком доступе. С ней бороться не хотят, она большую прибыль даёт. А насчет курения, хотел бы я услышать мнение этих упырей в присутствии Сталина и Петра |.

0  0
29.03.2017 13:34
Валет

Всецело за, не раз становился свидетелем споров охраны фудкортов, которые пытаются попросить убрать электронную сигарету у "интеллегентишек - школьников" и какие бы доводы не звучали - пар это влага, дышать влажным воздухом это не хорошо, к тому же там содержится никотин. Таким образом обычные люди в праве требовать того, чтобы эти ребята охладили свой БЕЗОПАСНЫЙ пыл. Хочешь курить - кури, только делай это там, где этим не будет пахнуть на всю округу

0  0
29.03.2017 13:35
- гость -

. А насчет курения, хотел бы я услышать мнение этих упырей в присутствии Сталина и Петра |.----------------------курить будешь, помрешь,услышишь.

0  0
29.03.2017 13:38
Filin

очередное бурление г...н. Надо показать свою работу. Занялись обычным делом - запретительством и повышением акцизов. Про снижение к 20 году числа курильщиков на 12 млин. - войну развяжут и в окопы пошлют?

0  0
29.03.2017 13:45
Коренной житель АК

Они бы лучше боролись за качество сигарет,а не штрафоризацией занимались.

0  0
29.03.2017 13:47
- гость -

отстаньте вы от них. выглядят эти паровозы комично

0  0
29.03.2017 13:49
- гость -

Не, филин, они же не звери- окопы! Экономическую политику продолжат- подопытные сами вымрут.И желательно, чтоб перед смертью курить бросили, это же так вредно!

0  0
29.03.2017 13:58
Массаж мозга

"Потери составили 7% ВВП (почти 3 трлн рублей) для активного курения " --------- Во сказочник Оказывается, россияне своим курением наносят больший вред, чем вся Единая Россия во главе с плюшевым лыжником. Не может быть!

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