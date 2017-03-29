Фото: Алтайский строительный портал
Судьбу барнаульского сереброплавильного завода, который обрел нового собственника в лице компании "Матч", обсудили в администрации краевой столицы — часть территории комплекса станет коммерческой.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, этот имущественный комплекс представляет интерес для города, поскольку он находится в исторической части Барнаула, а часть зданий имеют статус объектов культурного наследия.
Говоря об этом, глава городской администрации Сергей Дугин отметил: "Восемь из 17 проданных сооружений относятся к категории объектов культурного наследия, поэтому в обязательствах инвесторов – работы по охране и сохранению зданий". Также сити-менеджер выразил свое удовлетворение тем, что новые собственники завода понимают, сколь непростой объект они приобрели.
Читайте также: Когда заработает "Барнаульский кремль": о непростой судьбе демидовского медесереброплавильного завода
При этом отмечается, что часть сереброплавильного завода станет коммерческой. При этом, как отметил представитель компании "Матч", собственники намерены соблюдать и социальные интересы.
В данный момент указывается, что коммерческой части из 75 тысяч квадратных метров комплекса планируется отвести 20 тысяч "квадратов". Что именно появится здесь — пока остается под вопросом. Уже определено, что на площадке необходимо перенести ЛЭП, провести геодезические работы и археологические исследования культурного слоя, а также обеспечить строительство транспортного подхода.
Сергей Дугин пообещал содействовать компании-собственнику в развитии территории сереброплавильного завода, подчеркнув, что сам объект является "важной главой в истории Барнаула".
Напомним, ранее имущественный комплекс завода принадлежал компании "Алтайград", а после ее банкротства был реализован на торгах.
Комментарии
Необходимо обеспечить свободный (пусть за плату) доступ граждан к этому интереснейшему историческому объекту!!!!
Там руины и развалины, бабло отмыть хотят при реконструкции. Как вообще в микрорайоне с Многоэтажными домами это можно сохранить, запашут остатки. Ползунов ВЕЛИКИЙ и т.д. Даже нет ни одного изображения этого великого, чем гордиться? Чиновнику на все на плевать, всегда так было.
о, у нас в городе есть своя Припять. ничего восстанавливать не нужно, экскурсии москвичам продавать за ~2 тыр с рыла
Элвис---что там интересного ?