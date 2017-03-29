Фото: Алтайский строительный портал

Судьбу барнаульского сереброплавильного завода, который обрел нового собственника в лице компании "Матч", обсудили в администрации краевой столицы — часть территории комплекса станет коммерческой.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, этот имущественный комплекс представляет интерес для города, поскольку он находится в исторической части Барнаула, а часть зданий имеют статус объектов культурного наследия.

Говоря об этом, глава городской администрации Сергей Дугин отметил: "Восемь из 17 проданных сооружений относятся к категории объектов культурного наследия, поэтому в обязательствах инвесторов – работы по охране и сохранению зданий". Также сити-менеджер выразил свое удовлетворение тем, что новые собственники завода понимают, сколь непростой объект они приобрели.

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При этом отмечается, что часть сереброплавильного завода станет коммерческой. При этом, как отметил представитель компании "Матч", собственники намерены соблюдать и социальные интересы.

В данный момент указывается, что коммерческой части из 75 тысяч квадратных метров комплекса планируется отвести 20 тысяч "квадратов". Что именно появится здесь — пока остается под вопросом. Уже определено, что на площадке необходимо перенести ЛЭП, провести геодезические работы и археологические исследования культурного слоя, а также обеспечить строительство транспортного подхода.

Сергей Дугин пообещал содействовать компании-собственнику в развитии территории сереброплавильного завода, подчеркнув, что сам объект является "важной главой в истории Барнаула".

Напомним, ранее имущественный комплекс завода принадлежал компании "Алтайград", а после ее банкротства был реализован на торгах.