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Легковушка и реанимобиль, который ехал с проблесковыми маячками, столкнулись в Ленинском районе Новосибирска. В результате аварии пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что авария произошла во вторник, 28 марта, в 22:00. С машиной скорой помощи столкнулась Toyota Hiace. В результате травмы получили 31-летний водитель легкового автомобиля и 63-летний пассажир скорой помощи.

По данному факту полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

"Новосибирские новости" добавляют, что, по предварительным данным, иномарка отъезжала от обочины из парковочного кармана и не пропустила реанимобиль. Отмечается, что ребенка из разбитой скорой перенесли в другую машину реанимации и увезли с места аварии. Он не получил травм.