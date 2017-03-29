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Пожар произошел накануне вечером в рубцовском ТРЦ "Радуга". Ликвидировать возгорание удалось за 20 минут.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о ЧП поступили в 22:30. К 22:44 пламя было локализовано, а в 22:50 — ликвидировано.

"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 24 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 20 человек личного состава и 6 единиц техники", – уточняют в экстренном ведомстве.

О пострадавших не сообщается.