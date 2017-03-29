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Новости

Собака загрызла своего хозяина во время съемок телепрограммы BBC

, ИА "Амител"
Мужчину доставили в больницу, где он скончался спустя пару часов

Фото: breedinfo.ru

Стаффордширский бультерьер растерзал в Британии своего 41-летнего хозяина, когда тот давал интервью для канала BBC TV, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел на севере Лондона. Собака несколько раз напала на мужчину, нанеся ему серьезные травмы. Британца доставили в больницу, где он скончался спустя два часа. В качестве причины смерти медики указали гиповолемический шок.

Животное отправили в специальный приют, где будет решено, усыпят пса или нет.

Пресс-служба BBC не стала давать комментарии по факту произошедшего.

Агентство напоминает, что в Британии действует "Акт об опасных собаках". Закон содержит список пород, владение которыми запрещено без судебного разрешения (питбультерьер, японский тоза-ину, аргентинский дог и фила бразелейро).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2017 13:42
- гость -

А где видос? Или они от страха ни помочь человеку ни снять не смогли?

0  0
29.03.2017 13:42
- гость -

Разумеется, он доказывал журналистам, что его собачка милая и безвредная. Флаг в руки любителям держать в доме убийц.

0  0
29.03.2017 13:46
- гость -

а что они решают? усыплять без вариантов

0  0
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