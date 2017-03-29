Фото: breedinfo.ru

Стаффордширский бультерьер растерзал в Британии своего 41-летнего хозяина, когда тот давал интервью для канала BBC TV, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел на севере Лондона. Собака несколько раз напала на мужчину, нанеся ему серьезные травмы. Британца доставили в больницу, где он скончался спустя два часа. В качестве причины смерти медики указали гиповолемический шок.

Животное отправили в специальный приют, где будет решено, усыпят пса или нет.

Пресс-служба BBC не стала давать комментарии по факту произошедшего.

Агентство напоминает, что в Британии действует "Акт об опасных собаках". Закон содержит список пород, владение которыми запрещено без судебного разрешения (питбультерьер, японский тоза-ину, аргентинский дог и фила бразелейро).