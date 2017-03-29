Фото: grso.ru

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев одним из первых чиновников подобного ранга отчитался о доходах, полученных за прошлый год.

Декларация Тулеева по традиции опубликована в региональной газете "Кузбасс". Точный доход областного руководителя составил 5 миллионов 420 тысяч 118 рублей 38 копеек. Этот показатель возрос по отношению к 2015 году на 4,4%.

У Тулеева имеется два банковских счета на сумму 971,7 тысячи рублей. Более 2,9 миллиона рублей глава Кузбасса получил за имеющиеся у него звания, включая "народный губернатор", почетный гражданин Кемеровской области и так далее. Все эти средства, получаемые им за звания, он направляет на благотворительность.

Читайте также: Статус "абсолютно избираем": бессменный лидер Кузбасса празднует 72-летие

Что касается доходов супруги губернатора — Эльвиры Тулеевой, то в 2016 году они составили 3,7 миллиона рублей, увеличившись к 2015 году более чем в 10 раз.

Это объясняется продажей дома за 3,47 миллиона рублей.

В собственности семьи главы региона имеются две квартиры и гараж-стоянка. В пользовании Тулеевых значится жилой дом и земельный участок. Транспортных средств у губернатора нет.