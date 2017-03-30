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Скарлетт Йоханссон в роли киборга и другие премьеры недели в кино

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем, что посмотреть в кинотеатрах на этой неделе

На этой неделе в российский прокат выйдет несколько ярких картин, которые будут бороться за внимание зрителей. Скоро на экранах страны появится российская картина Тимура Бекмамбетова "Время первых" с Евгением Мироновым, по поводу которой уже разгорелись споры с Министерством культуры. По сути, единственным крупным релизом в апреле будет "Форсаж 8", поэтому некоторые фильмы этой недели потенциально могут пользоваться популярностью долгое время. Рассказываем, что посмотреть с 30 марта в кинотеатрах Барнаула.

"Призрак в доспехах"

Режиссер — Руперт Сандерс

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Майкл Питт, Такеши Китано, Жюльет Бинош

Кибертехнологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера. Главную роль этого робота Мотоко Кусанаги играет Скарлетт Йоханссон, которая появляется на экране в откровенном прозрачном комбинезоне. Он позволяет ей оставаться невидимой. У картины очень много поклонников. Дело в том, что "Призрак в доспехах" — культовый комикс-манга Масамунэ Сиро, появившийся в 1991 году. По его мотивам в Японии было снято несколько фильмов и сериалов. Наконец-то Голливуд решил снять свою версию этого комикса.

Многие критики уже называют "Призрак в доспехах" одним из самых ярких фильмов года, который совмещает в себе элементы "Матрицы" и "Бегущего по лезвию" Ридли Скотта.

"Лекарство от здоровья"

Режиссер — Гор Вербински

В ролях: Дэйн ДеХаан, Джейсон Айзек

Автор трилогии "Пираты Карибского моря", "Звонка" и мультфильма "Ранго" потерпел коммерческое фиаско со своей последней работой "Одинокий рейнджер". Его новая работа — готический триллер "Лекарство от здоровья" — стоила всего 40 миллионов рублей и вряд ли не окупит их в мировом прокате. По сюжету герой Дэйна ДеХаана отправляется в Швейцарию в санаторий, где затерялся его начальник. Однако, попав в заведение, он застревает там и начинает понимать, что в стенах санатория творятся жуткие вещи. Это одновременно похоже на "Остров проклятых" Мартина Скорсезе и "Волшебную гору" Томаса Манна.

 

"Смурфики: Затерянная деревня"

Заставить взрослого человека пойти на новый фильм о Смурфиках может только одна вещь: если вы родитель и у вашего ребенка весенние каникулы. Мультфильм выходит как раз во время того, как школьники отдыхают от учебы и домашних заданий. Отметим, что "Босс-молокосос", который вышел на прошлой неделе, установил мини-рекорд, собрав в российском прокате более 600 миллионов рублей.

 

"Собачья жизнь"

Режиссер — Лассе Халльстрем

В ролях: Джош Гад, Деннис Куэйд и собаки

При бюджете в 20 миллионов эта картина, несмотря на отрицательную реакцию прессы, сумела уже заработать в 10 раз больше. "Собачья жизнь" предназначена, прежде всего, для тех, кто любит этих домашних животных и готов 2 часа любоваться ими на большом экране. Фильм является экранизацией романа Брюса Кэмерона. В нем идет речь о собаке, которая, каждый раз перерождаясь, обретает счастье в служении человеку.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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"Призрак в доспехах", "Лекарство от здоровья": главные премьеры недели
Четверг, 30 Март, 08:34

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