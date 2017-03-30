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Как импортозамещение помогает алтайским фермерам?

, ИА "Амител"
Из-за удорожания импортной продукции многие предприятия переходят на технику отечественного производства

Текущий финансовый кризис ударил по всем сферам бизнеса в России. Внешнеполитические проблемы, санкции, ослабление рубля – всё это для многих обернулось катастрофой. 

В то же время сложившаяся экономическая ситуация привела к появлению стратегии на импортозамещение. Сильнее всего такая политика сказалась на производителях продуктов питания и на сфере сельского хозяйства. Повышение спроса на отечественную продукцию способствовало возрождению и бурному росту сельхозпроизводства по всей России.

Что касается Алтайского края, то с введением продовольственного эмбарго значительно увеличился спрос на продукты местного производства. Существенно вырос объем экспорта не только в другие регионы России, но и в Монголию, Казахстан, Китай и страны Средней Азии.

Для многих экономический кризис стал мощным толчком к смене вектора развития. В частности, перехода от дилерства к созданию собственной импортозамещающей продукции.

Как выяснилось впоследствии, такое решение помогло некоторым компаниям не просто успешно преодолеть кризис, но и значительно увеличить товарооборот.

Одной из таких компаний стал барнаульский "Комплекс Агро". В течение десяти лет компания занимается поставками сельхозоборудования в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях, Казахстане. Это культиваторы, сеялки, зерносушилки, опрыскиватели и другая необходимая в агропромышленности техника немецкого и американского производства.

Компания является официальным дилером AMAZONE (Германия), а также эксклюзивным представителем в Сибири техники SUKUP (США).

Два года назад компания приняла решение начать собственное производство зерносушилок "Алтай". Как объясняет директор "Комплекс Агро" Дмитрий Беляев, решение было принято из-за курсовых колебаний. Организовать собственное производство в конечном счете оказалось выгоднее, чем импортировать технику из-за рубежа.

"За два года компании удалось увеличить объем продаж в три раза. Раньше мы продавали около 20 зерносушилок в год, сейчас – 60. При этом 80% продаваемой техники – нашего собственного производства", – рассказывает Дмитрий Беляев.

Успех объясняется значительной ценовой разницей между отечественными и импортными аналогами – отечественные дешевле на 40%. При этом они не уступают ни в надежности, ни в качестве, ни в технических характеристиках. Степень локализации производства составляет 85%.

Модельный ряд состоит из зерносушилок разной производительности: от 17 до 65 тонн зерна в час. Крупнейшими заказчиками стали такие известные предприятия, как ООО "Кипринское", "Алтайская буренка", ОАО "Рубцовский мельник", ООО "Вирт", КХ "Партнер" и множество других.

Сушилки работают на газу и устанавливаются вместе с автономным газовым хранилищем. Использование газа в совокупности с использованием современного оборудования позволяет в разы увеличить экономическую эффективность хозяйств и получить сельхозпродукцию высочайшего качества.

Подробнее о компании можно узнать на сайте "Комплекс Агро".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.03.2017 09:50
- гость -

Как импортозамещение помогает алтайским фермерам?

Им стало лучше: экспорт увеличили, а дома увеличили использование пальмы, а это опять+доходы. Цены на крупы и муку, сахар и макаронные изделия тоже не упали. Хорошо, что хоть кому-то хорошо.

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