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Жительницу Тальменки, которая без вести пропала несколько дней назад, нашли рядом с железнодорожными путями, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.

Женщину обнаружил машинист грузового поезда на участке Усть-Тальменка – Красный Боец.

Уточняется, что она находилась в беспомощном состоянии, не ориентировалась в пространстве, не могла восстановить события последних дней и указать личные данные.

Полицейские доставили женщину в районное медучреждение для последующей госпитализации. Подчеркивается, что у пострадавшей были обморожены кисти рук.