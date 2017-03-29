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Жительницу Тальменки, которая без вести пропала несколько дней назад, нашли рядом с железнодорожными путями, сообщает пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России.
Женщину обнаружил машинист грузового поезда на участке Усть-Тальменка – Красный Боец.
Уточняется, что она находилась в беспомощном состоянии, не ориентировалась в пространстве, не могла восстановить события последних дней и указать личные данные.
Полицейские доставили женщину в районное медучреждение для последующей госпитализации. Подчеркивается, что у пострадавшей были обморожены кисти рук.
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