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Экс-директор муниципального унитарного предприятия "Теплосети" в Камне-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в растрате – на казенные средства управленец арендовал машину и катался на ней по своим делам, сообщают в региональном управлении Следственного комитета.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что в 2013 году руководитель МУП похитил вверенные ему муниципальные деньги, используя их на оплату незаконной и необоснованной аренды автомобиля Toyota Corolla.

В итоге по август 2015 года менеджер использовал машину для личных поездок по территории Алтайского края и Республики Алтай. При этом отмечается, что стоимость бензина и прочие расходы мужчина оплачивал за счет МУП.

Ущерб муниципальному бюджету от таких действий оценивается суммой более миллиона рублей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.