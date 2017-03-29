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ФСБ задержала в Москве директора департамента инвестиций, реставрации и строительства Минкультуры РФ Артема Новикова. Об этом в среду, 29 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Уточняется, что Новикова подозревают в мошенничестве. "Уже сегодня следствие может обратиться в суд с ходатайством о мере пресечения", – приводит агентство слова собеседника, который отметил, что чиновника задержали и допросили в качестве подозреваемого еще днем ранее. При этом источник не уточнил суть инкриминируемых преступлений.

Подчеркивается, что задержание Новикова не связано с делом экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова о хищении денег, которые были выделены на реставрацию объектов культурного наследия.

Также агентство отмечает, что Новикова отпустили после проведения с ним следственных действий. Данных о том, находится ли теперь чиновник под подпиской о невыезде или обязан явиться по требованию, нет.

В то же время Министерство культуры опровергает данные о задержании Новикова. В Минкультуры назвали информацию не соответствующей действительности.

"Это говорит об уровне современной журналистики. К сожалению, журналисты не способны даже на перепроверку информации и готовы любую непроверенную новость давать как сенсацию", – цитирует агентство пресс-службу министерства.

Также там подчеркнули, что Новиков будет участвовать в работе коллегии Минкультуры, которая состоится в среду.