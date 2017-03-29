Фото: qwas.ru
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил численность Вооруженных сил — с 1 июля она должна превысить 1,9 миллиона человек.
Соответствующий документ за номером 329 опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации: а) с 1 января 2017 года – в количестве 1 897 694 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих; б) с 1 июля 2017 года – в количестве 1 903 051 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих", – говорится в документе.
Комментарии
в том числе 1 013 628 военнослужащих
а остальные 900 000 кто?
всё писюн себе наращивает
14:40 Гражданские.
29.03.2017 14:40 - гость - призывники
29.03.2017 14:40 - гость - призывники
Да ладно? всех заберут?
"а остальные 900 000 кто?" ------- Гибридные воины (интернет-тролли, хакеры, журналюги, патриотические блогеры, директора всяких центров стратегических исследований, политологи и т.п.)
сравнение сделайте а то цифры
вот в СССР какая армия бала! очень мощная, только почему то рассыпалась и СССР это не помогло.
а остальные 900 000 кто?
Киборги
Массаж мозга 29 марта 2017 г. 14:41 всё писюн себе наращивает
А че за очко боишься?
Беспокоится, внутри страны чувствует напряженка растет
Массаж мозга 29 марта 2017 г. 14:47 а как вы называете свою шваль? всю эту школоту с митингов, блоггеров из интернет-изданий типа всяких Слонов или Медуз, благодарную прикентовку из интернета типа тебя самого?
Алексей 29 марта 2017 г. 14:52 армия не занимается напряженностью "внутри страны". внутри страны - Росгвардия.
Наивный ты ! Еще МВД назови
"А че за очко боишься?" ------- Пусть боятся те, кто сидят на его вертикали, раз вы думаете что он того (мужеложец)
Ф Сирии супостатам ладу дать не могут вот и наращивают.
-гость- 14:52 они называются граждане, все остальное это население.
14:52, какую шваль? Ты на себя внимательнее посмотри.
Армия теперь состоит только наполовину из военнослужащих!? А остальные чем занимаются? За что получают армейское довольствие?
Наверное, для поднятия рейтинга перед выборами ещё одну победоносную войнушку затевает?
это в рамках создания 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест старается
Сначала окружил Россию "врагами"- теперь окружает себя армией
Резервный фонд закончится в 2017 году, ФНБ продержится несколько дольше,вопрос:За чей счёт этот банкет?
совсем дырку зализали. навоз в голову пошел
- гость - 29 марта 2017 г. 15:22 Сначала окружил Россию "врагами"- теперь окружает себя армией
Можно подумать мы среди друзей жили....не лепи горбатого, к нам по жизни неровно дышат....
Массаж мозга 29 марта 2017 г. 14:59 "А че за очко боишься?" ------- Пусть боятся те, кто сидят на его вертикали, раз вы думаете что он того (мужеложец)
Так это ты за чужие писюны заговорил, интересно?
15:29 дурашка, Резервный фонд из двух частей, одну не трогали совсем, другая растет из-за роста цен на нефть. Всем остальным, армия растет не за счет роста количества военнослужащих, а за счет роста гражданских специалистов - водители, электрики, повара и т.д. В основном связано со строительством. Да и тот рост незначительный 5-10 тыс. человек в год.
15:51 Так это его друзья, точнее по лексике партнеры, половые.