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Президент России Владимир Путин своим указом увеличил численность Вооруженных сил — с 1 июля она должна превысить 1,9 миллиона человек.

Соответствующий документ за номером 329 опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации: а) с 1 января 2017 года – в количестве 1 897 694 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих; б) с 1 июля 2017 года – в количестве 1 903 051 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих", – говорится в документе.