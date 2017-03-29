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Новости

Владимир Путин увеличил численность российской армии

, ИА "Амител"
Штатная численность ВС с 1 июля должна составить более 1,9 миллиона человек

Фото: qwas.ru

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил численность Вооруженных сил — с 1 июля она должна превысить 1,9 миллиона человек.

Соответствующий документ за номером 329 опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации: а) с 1 января 2017 года – в количестве 1 897 694 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих; б) с 1 июля 2017 года – в количестве 1 903 051 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих", – говорится в документе.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.03.2017 14:40
- гость -

в том числе 1 013 628 военнослужащих

а остальные 900 000 кто?

0  0
29.03.2017 14:41
Массаж мозга

всё писюн себе наращивает

0  0
29.03.2017 14:42
- гость -

14:40 Гражданские.

0  0
29.03.2017 14:42
- гость -

29.03.2017 14:40 - гость - призывники

0  0
29.03.2017 14:45
- гость -

29.03.2017 14:40 - гость - призывники

Да ладно? всех заберут?

0  0
29.03.2017 14:47
Массаж мозга

"а остальные 900 000 кто?" ------- Гибридные воины (интернет-тролли, хакеры, журналюги, патриотические блогеры, директора всяких центров стратегических исследований, политологи и т.п.)

0  0
29.03.2017 14:47
- гость -

сравнение сделайте а то цифры

0  0
29.03.2017 14:47
-гость-

вот в СССР какая армия бала! очень мощная, только почему то рассыпалась и СССР это не помогло.

0  0
29.03.2017 14:49
- гость -

а остальные 900 000 кто?

Киборги

0  0
29.03.2017 14:50
- гость -

Массаж мозга 29 марта 2017 г. 14:41 всё писюн себе наращивает

А че за очко боишься?

0  0
29.03.2017 14:52
Алексей

Беспокоится, внутри страны чувствует напряженка растет

0  0
29.03.2017 14:52
- гость -

Массаж мозга 29 марта 2017 г. 14:47 а как вы называете свою шваль? всю эту школоту с митингов, блоггеров из интернет-изданий типа всяких Слонов или Медуз, благодарную прикентовку из интернета типа тебя самого?

0  0
29.03.2017 14:53
- гость -

Алексей 29 марта 2017 г. 14:52 армия не занимается напряженностью "внутри страны". внутри страны - Росгвардия.

0  0
29.03.2017 14:57
Алексей

Наивный ты ! Еще МВД назови

0  0
29.03.2017 14:59
Массаж мозга

"А че за очко боишься?" ------- Пусть боятся те, кто сидят на его вертикали, раз вы думаете что он того (мужеложец)

0  0
29.03.2017 15:00
Он мне Недимо

Ф Сирии супостатам ладу дать не могут вот и наращивают.

0  0
29.03.2017 15:00
гость

-гость- 14:52 они называются граждане, все остальное это население.

0  0
29.03.2017 15:02
Массаж мозга

14:52, какую шваль? Ты на себя внимательнее посмотри.

0  0
29.03.2017 15:05
капитан в отставке

Армия теперь состоит только наполовину из военнослужащих!? А остальные чем занимаются? За что получают армейское довольствие?

0  0
29.03.2017 15:20
- гость -

Наверное, для поднятия рейтинга перед выборами ещё одну победоносную войнушку затевает?

0  0
29.03.2017 15:21
- гость -

это в рамках создания 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест старается

0  0
29.03.2017 15:22
- гость -

Сначала окружил Россию "врагами"- теперь окружает себя армией

0  0
29.03.2017 15:29
- гость -

Резервный фонд закончится в 2017 году, ФНБ продержится несколько дольше,вопрос:За чей счёт этот банкет?

0  0
29.03.2017 15:48
гость

совсем дырку зализали. навоз в голову пошел

0  0
29.03.2017 15:51
- гость -

- гость - 29 марта 2017 г. 15:22 Сначала окружил Россию "врагами"- теперь окружает себя армией

Можно подумать мы среди друзей жили....не лепи горбатого, к нам по жизни неровно дышат....

0  0
29.03.2017 15:52
- гость -

Массаж мозга 29 марта 2017 г. 14:59 "А че за очко боишься?" ------- Пусть боятся те, кто сидят на его вертикали, раз вы думаете что он того (мужеложец)

Так это ты за чужие писюны заговорил, интересно?

0  0
29.03.2017 15:56
- гость -

15:29 дурашка, Резервный фонд из двух частей, одну не трогали совсем, другая растет из-за роста цен на нефть. Всем остальным, армия растет не за счет роста количества военнослужащих, а за счет роста гражданских специалистов - водители, электрики, повара и т.д. В основном связано со строительством. Да и тот рост незначительный 5-10 тыс. человек в год.

0  0
29.03.2017 15:57
- гость -

15:51 Так это его друзья, точнее по лексике партнеры, половые.

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