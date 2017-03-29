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Полиция в Барнауле ищет белые "Жигули", протаранившие иномарку

, ИА "Амител"
Авария произошла на улице Луговой 24 марта

Фото: severpost.ru

Полиция в Барнауле разыскивает "Жигули" белого цвета модели 2105 или 2107, водитель которых врезался в автомобиль "Ситроен С4" и покинул место ДТП.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла 24 марта на улице Луговой у дома №14 в 14:14.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на стоящее транспортное средство – автомобиль "Ситроен С4" в кузове красного цвета – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в Госавтоинспекции.

Очевидцев ДТП просят обращаться по телефонам 393-554, 391-090, 393-555.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

29.03.2017 15:39
- гость -

Русские своих не сдают!

0  0
29.03.2017 15:52
- гость -

нечего машины где попало бросать

0  0
29.03.2017 15:52
- гость -

русские на шестерках сейчас не ездят)

0  0
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