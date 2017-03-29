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Полиция в Барнауле разыскивает "Жигули" белого цвета модели 2105 или 2107, водитель которых врезался в автомобиль "Ситроен С4" и покинул место ДТП.

Как сообщили в городской ГИБДД, авария произошла 24 марта на улице Луговой у дома №14 в 14:14.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие , наезд на стоящее транспортное средство – автомобиль "Ситроен С4" в кузове красного цвета – неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", – уточняют в Госавтоинспекции.

Очевидцев ДТП просят обращаться по телефонам 393-554, 391-090, 393-555.