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Новости

Консульство Польши обстреляли из гранатомета на Украине – СМИ

, ИА "Амител"
В результате обстрела были повреждены крыша здания и разбиты окна

Фото: kierunki.info.pl

Неизвестные в ночь на среду, 29 марта, обстреляли здание Генконсульства Польши в Луцке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Волынь 24".

По словам польского вице-консула Кшиштофа Савицки, охрана консульства услышала прогремевший взрыв около 00:30 по московскому времени. В результате происшествия у здания повреждена крыша и разбиты окна. Пострадавших нет, добавил Савицки.

Представитель охраны отметил, что стрелявшие вели огонь "неприцельно или неумело". Судя по размеру отверстия в крыше здания, стреляли из гранатомета или иного серьезного вооружения, добавил он. От взрыва сработала сигнализация в соседнем доме, где находится офис Кредобанка.

Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали агентству произошедшее.

РИА Новости со ссылкой на канал "112 Украина" добавляет, что силовики изъяли на месте происшествия остатки от РПГ-22. Преступники стреляли с заднего двора и попали в окно последнего этажа, уточняет издание. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Теракт".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2017 15:16
- гость -

В 0.30 в Москве Путина не могли найти. Сейчас всё срастается.

0  0
29.03.2017 15:36
- гость -

29.03.2017 15:16- гость -Полюбому он)))

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